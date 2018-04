Tăriceanu îi răspunde lui Iohannis: ”Dacă vrem model URSS în Codul Penal, avem opinii diferite”

Călin Popescu Tăriceanu i-a răspuns președintelui Klaus Iohannis, după ce șeful statului a anunțat că anumite prevederi sunt în avantajul celor care au funcții vremelnice în Parlament. Astfel, Tăriceanu a spus că președintele face o greșeală dacă nu înțelege statul de drept, și a punctat că ”dacă noi vrem să avem modelul Uniunii Sovietice, a României comuniste, în ceea ce privește codul penal, atunci concepțiile noastre sunt diametral opuse și nu am niciun fel de rezervă să o spun”.

Președintele ALDE a dat ca exemplu interceptările care au fost folosite în dosarele în care el este inculpat:

”Eu cred că este o greșeală să personalizăm. Da, am fost ascultat din 2008, permanent. Dacă dvs credeți ca asta înseamnă o lege cu dedicație. Nu cred că am fost eu singurul ascultat, ar fi chiar anormal. Voi ca jurnaliști ar trebui să vă puneți o problemă pentru ca eu în perioada asta am ocupat niște funcții în stat: președinte al Senatului. Găsiți normal să fii ascultat? Să îți fie ascultate telefoanele ca prim-ministru? Eu cred că nu. „Cred că aceasta personalizare am văzut-o și în alte părți. Se încearcă o personalizare”, a spus Tăriceanu”

”Eu cred că președintele face o greșeală fundamentală dacă nu înțelege ce înseamnă statul de drept. Statul de drept nu este un stat polițienesc, nu este un stat represiv. Dacă noi vrem să avem modelul Uniunii Sovietice, a României comuniste, în ceea ce privește codul penal, atunci concepțiile noastre sunt diametral opuse și nu am niciun fel de rezervă să o spun. (...) Nu intru în nicio polemică cu dl. Președinte, pentru că nu are rost”, a mai spus Tăriceanu.

Președintele Klaus Iohannis a avut o reacție dură după ce PSD-ALDE a depus cele trei proiecte pentru modificarea Codurilor Penale. Șeful statului a punctat că este inadmisibil ca unele prevederi să fie date cu destinație pentru persoane care ocupă vremelnic funcții în Parlament. Precizarea șefului statului vine în contextul în care Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu ar urma să beneficieze de anumite prevederi care i-ar avantaja.

“Unele dintre aceste modificări sunt necesare, fiind că e nevoie de o oarecare modificare a legislației, punere în acord cu decizii ale CCR și în unele puncte chiar cu legislația europeană. Aceste propuneri sunt bune și cred că Parlamentul le va prelucra și va introduce aceste chestiuni. Alte propuneri care au fost făcute nu vreau să detaliez acum în acest cadru, sunt total inacceptabile și cre că discuția parlamentară va revela care trebuie să rămână în discuție și care trebuie să iasă din discuție. Un principiu, însă, cred că trebuie să îl înțeleagă toată lumea: este inadmisibil ca unele modificări să fie făcute cu destinație pentru unele persoane care vremelnic ocupă poziții de decizie chiar în Parlament”, a spus președintele, la Cotroceni.

Reamintim că Florin Iordache a negat joi că vreo modificare adusă Codurilor Penale l-ar viza direct pe liderul PSD, Liviu Dragnea, susţinând că aceste pachete de legi sunt făcute pentru întreaga societate. În plus, el a susţinut că articolul privind neglijenţa în serviciu a fost abrogat deoarece se amesteca cu abuzul în serviciu, iar acesta din urmă ar trebui adoptat fără prag valoric. Comisia specială pentru legile justiţiei a decis, joi, reluarea discuţiilor privind modificarea codurilor penale pentru 2 mai, ora 12.00. Până atunci asociaţiile de magistraţi vor putea face propuneri privind proiectul de lege.