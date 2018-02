Tăriceanu, după audierea din Comisia SRI: Dacă şefa DNA se crede mai presus de lege, nu pot accepta

Preşedintele Senatulu,i Călin Popescu Tăriceanu, a fost audiat, marţi, timp de două ore, în comisia de control SRI, la final declarând că audierea sa poate fi un exemplu pentru alte persoane publice care nu răspund invitaţiilor comisiilor parlamentare, cum ar fi Laura Codruţa Kovesi.

"Am fost invitat să fiu audiat şi consider că nimeni nu e mai presus de lege. Este obligaţia mea de cetăţean să mă prezint, indiferent de funcţia pe care o am şi fac aluzie directă la persoanele care au refuzat să se prezinte în faţa comisiilor parlamenare. Daca şefa DNA crede că este mai presus de lege, denotă un comportament pe care nu pot să-l accept. Toţi trebuie să ne comportăm în acelaşi fel", a declarat, marţi, Călin Popescu Tăriceanu.



Laura Codruţa Kovesi a refuzat de patru ori să se prezinte în faţa Comisiei de anchetă care viza alegerile prezidenţiale din 2009.



Şeful Senatului a fost audiat, marţi, timp de două ore, în Comisia de Control SRI, după ce a acuzat, în mai multe ieşiri publice, existenţa unui stat paralel, al unui sistem care ghidează din umbră şi încearcă să acapareze toate instituţiile statului, relatează MEDIAFAX.



Audierile în lanţ au pornit după ce Daniel Dragomir, fost colonel SRI, a făcut dezvăluiri în faţa membrilor comisiei despre modul în care a acţionat Serviciul Român de Informaţii. El a vorbit despre "culoarele" din presă şi justiţie, adică practici prin care SRI ar fi influenţat dosarele penale, în timp ce se baza pe o anumită susţinere în media.



La acea vreme, Dragomir a prezentat şi o listă cu 65 de nume, printre care 11 jurnalişti, 15 politicieni, 12 persoane din Justiţie, care ar putea să confirme declaraţiile sale.