Tăriceanu, despre proiectul de lege pentru recunoașterea Casei Regale: "Sumele mirobolante nu au..."

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu au depus o iniţiativă legislativă pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României. Călin Popescu Tăriceanu a declarat că "sumele mirobolante vehiculate nu au nicio legătură cu realitatea"

Propunerea legislativă prevede recunoaşterea acesteia ca persoană juridică de drept privat şi acordarea statutului de utilitate publică. În plus, legea propune recunoaşterea poziţiei de Şef al Casei Regale a României, ca poziţie onorifică, asimilată protocolar cu aceea a unui fost şef de stat.

"Cu Casa Regală este propunerea pe care am avansat-o, care urmăreşte puncte importante. Casa Regală a militat pentru promovarea tradiţiei istorice legate de suveranitatea si independenţa României, pentru imaginea României şi cred că acest lucru trebuie să continue si în perspectiva următoare pe termen lung. Cred că la articolul 3 sunt detaliate toate acţiunile care urmează a fi derulate de Casa Regală şi care vor fi susţinute de statul român. Stiu că există discuţii legate de bugetul utilizat, am văzut sume mirobolante care nu au legătură cu realitatea. Costurile vor fi aprobate în fiecare an, pe bază de proiecte aprobate de Guvern", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Acesta a mai spus că în perioada în care a condus Guvernul a acordat statutul special pentru principesa Margareta şi principelui Radu.

"A fost un buget modest şi cred că această tradiţie trebuie perpetuată. Costurile nu sunt de natură să ne preocupe având în vedere că partea administrativă va fi asigurată de un personal de maximum 20 de persoane. Costurile vor fi stabilite de Guvern în funcţie de agenda propusă. Palatul Elisabeta este în folosinţa Casei Regale şi propunerea noastră e să rămână şi pentru următorii 49 de ani", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.