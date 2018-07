Tăriceanu, despre numirea lui Kovesi la Parchetul General: Un gest de aroganţă din partea lui Lazăr

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi seară, că decizia procurorului general Augustin Lazăr de a o numi pe Laura Codruţa Kovesi într-o funcţie în Parchetul General după revocarea de la Direcţia Naţională Anticorupţie este un "un gest de aroganţă, de sfidare". De asemenea, Tăriceanu susţine că Augustin Lazăr "a devenit un om politic" care "nu-şi cunoaşte bine statutul şi atribuţiile".

"Decizia pe care a luat-o (Augustin Lazăr, n.r.) de a o numi pe Kovesi într-o funcţie la Parchetul General este un gest de aroganţă, de sfidare. Adică, este revocată pentru nişte motive foarte serioase, printre care două decizii clare, fără niciun echivoc, ale Curţii Constituţionale care o priveau direct, plus alte motive, şi tu o numeşti în altă funcţie", a spus Tăriceanu, citat de news.ro.



Acesta a continuat afirmând că Augustin Lazăr "de multă vreme are apetenţă pentru politică".



"El a devenit un om politic, el face declaraţii politice. Tot timpul ne atrage nouă atenţia ce trebuie să facem, cum trebuie să facem politica penală. Asta ca să vedem că nu-şi cunoaşte bine statutul şi atribuţiile pe care le are", a mai spus Tăriceanu.



Potrivit acestuia, gesturile nu sunt normale, iar în alte ţări nu există situţii în care "procurorul general să se interfereze în chestiunile care ţin de latura politică".