Tăriceanu, despre eventuala exlcudere a ALDE din formaţiunea europeană: Informaţie falsă!

Informaţia vehiculată de vicepreşedintele USR, Cristian Ghinea, privind existenţa unei rezoluţii de excludere a ALDE România din formaţiunea europeană, iniţiată de partidul Ciudadanos din Spania, care ar urma să fie discutată luna viitoare, este una falsă, a declarat vineri, la Bistriţa, preşedintele partidului, Călin Popescu Tăriceanu.

"Domnul acesta are un discurs pe care eu nici nu vreau să îl calific, mi se pare de o calitate extrem de proastă, mi se pare că a fost şi ceva ministru la un moment dat, nu ştiu cum a ajuns, dar, în fine. Partidul la care faceţi referire se numeşte Ciudadanos, adică Cetăţenii, este un partid în Spania care nu are nicio solicitare în acest sens, deci informaţia este falsă. Am văzut această declaraţie preluată în presă şi ceea ce vă pot spune este ca în bancul cu Ivan Ivanovici. Ştiţi că lui Ivan Ivanovici i se spune că i s-a dat o maşină Volga şi, după aceea, remarca a fost aşa: că nu i s-a dat, ci i s-a luat, şi nu era Volga, căci era bicicletă", a spus Tăriceanu.



Preşedintele ALDE a adăugat că, în urma unei întâlniri avute în primăvară cu o delegaţie a ALDE Europa, aceştia din urmă ar fi stabilit că USR nu va intra în formaţiunea europeană, în schimb partidul său va rămâne membru.



"Domnul Ghinea a spus că au pus condiţia ca să intre în ALDE şi că această condiţie se referă la prezenţa noastră, că ei nu vor veni în ALDE dacă suntem noi prezenţi. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că în luna aprilie a acestui an a venit în România o delegaţie ALDE, cu care ne-am întâlnit, am avut lungi discuţii, şi această delegaţie a avut şi o întâlnire cu USR, care îşi dorea să adere la ALDE. Delegaţia de care v-am vorbit, la întoarcerea la Bruxelles, a făcut un raport şi raportul a fost că, în urma discuţiilor care au avut loc în România, ALDE România rămâne membru şi USR nu intră", a declarat Tăriceanu.