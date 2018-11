Tăriceanu, despre dosarul de mită: Un nou demers politic pentru a mă scoate din cursa electorală

Călin Popescu Tăriceanu a reluat, duminică, afirmațiile făcute pe Facebook, după ce procurorul-şef al DNA a trimis procurorului general Augustin Lazăr un referat în vederea sesizării Senatului pentru formularea unei cereri de efectuare a urmăririi penale pentru infracţiunea de luare de mită.

”Mită pe ce? Pe niște hotărâri legale, dacă nu erau legale, puteau să fie anulate de guvernele care au urmat”, a spus Tăriceanu, care spune că ”construcția DNA pleacă de la o premisă ilogică”.



Potrivit HotNews, Tăriceanu a spus că dosarul trimis la Senat probabil e doar ”maculatură”.



”Eu am serioase îndoieli în privința faptelor care ar putea să fie în dosarul care este trimis la Senat. Cu toate că sunt 73 de volume, ca să impresioneze, asta înseamnă 20.000 de pagini, părerea mea este că, așa cum s-a întâmplat și în dosarul precedent în care am fost acuzat și achitat, este enorm de multă maculatură. Pun acolo o hârtie ca să spună lumea -domnule dacă sunt atât de multe pagini or fi cine știe ce probe deosebite”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la România TV.



Întrebat cine dorește să îl elimine din forța politică, Tăriceanu a spus că ”efectul este evident, în contextul în care ultimele sondaje arată că îl devansăm pe actualul președinte”, iar ”o astfel de acțiune nu poți spune că nu te afectează”.



Acesta a mai spus că ”nu pică Guvernul, absolut sigur, fără niciun fel de ezitare”.



De asemenea, Tăriceanu a mai spus că nu exclude candidatura la prezidențialele de anul viitor, iar în ceea ce privește relația cu președintele României, Klaus Iohannis, acesta a spus: ”Ne înțelegem perfect, nu comunicăm”.