Tăriceanu, despre ancheta DNA privind Guvernul: O imixtiune nepermisă în activitatea Executivului

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că acțiunea DNA de a ancheta modul în care au fost elaborate de Executiv reprezintă "o imixtiune nepermisă a Ministerului Public în activitatea Guvernului".

"Sunt extrem de preocupat de acțiunea DNA de a ancheta modul în care au fost elaborate actele legislative la nivelul Guvernului. Acest lucru înseamnă o imixtiune nepermisă a Ministerului Public în activitatea Guvernului. Guvernul, după cum știți, este putere separată în stat și rolul de control al Guvernului este exercitat de Parlament. Prin urmare, ceea ce se întâmplă astăzi este o dublă anomalie. Anchetarea deciziilor politice ale Guvernului nu s-a pomenit nicăieri, în nicio țară din Europa și nici în România, de 27 de ani, ca Parchetul să interfereze în modul în care Guvernul elaborează actele legislative", a afirmat marți Tăriceanu la Senat, potrivit Agerpres.

El a subliniat că răspunderea pentru aceste acte este una politică.

"Țin să subliniez că răspunderea pentru aceste acte este una politică și Guvernul trebuie să dea socoteală până la urmă în fața electoratului. Aceasta este singura cenzură pe care Guvernul o are sau în fața Parlamentului, care poate să aprobe sau să respingă (...) proiectele de lege sau ordonanțe de urgență și nu are ce să interfereze în această chestiune Parchetul. În al doilea rând, subminează autoritatea Parlamentului. Pe lângă anomalia de intervenție a Parchetului în această chestiune, este o subminare indirectă a autorității Parlamentului, care are acest rol de cenzură a actelor Guvernului de care am vorbit mai înainte. Și cred că aceste lucruri vor trebui și ele rezolvate la un moment dat, pentru că altfel evident ieșim din ceea ce se numește democrație parlamentară și intrăm în zona de republică a procurorilor", a adăugat Tăriceanu.

Direcția Națională Anticorupție a informat pe 2 februarie că s-a înregistrat o sesizare depusă de mai multe persoane fizice cu privire la posibile fapte în legătură cu modalitatea de adoptare a unor acte normative, iar în prezent se efectuează acte procedurale.