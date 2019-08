Călin Popescu Tăriceanu: "I-am propus premierului Dăncilă să ieșim împreună de la guvernare"

Călin Popescu Tăriceanu a vorbit despre ieşirea partidului ALDE la guvernare, precum şi despre ce planuri avea în legătură cu Dăncilă şi PSD-ul.

Tăriceanu a amintit că alianţa PSD-ALDE s-a erodat în ultimii ani.

"Am să explic ceea ce parțial am zis și azi. Revin cu câteva precizări care crd că sunt necesare. Subliniez că lucrurile acestea le-am spus și premierului Dăncilă. Consider că această coaliție de guvernare s-a erodat foarte tare în cursul acestor ani. A fost făcută o serie de greșeli de comunicare , greșeli tactice și percepția care s-a creat e una predominant nefavorabilă în legătură cu guvernarea. Acest lucru s-a adeverit nunumai în sondaje ci prin rezultatul alegerilor parlamentare. La acest răspuns al electoratului, dacă ai puțin realism, nu poți să rămâi insensibil. I-am propus doamnei Dăncilă să analizeze împreună cu noi posibilitatea de a ieși împreună de la guvernare", a declarat Călin Popescu Tăriceanu la postul Antena 3.