Tăriceanu dă de pamânt cu CCR

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că "stilul" de a sesiza Curtea Constituţională pentru "orice" lege a devenit "o practică regretabilă" iar CCR este transformată în "arbitrul politic al disputelor din România".

"Nu există lege la care să nu se facă sesizare la CCR. Am transformat în momentul de faţă Curtea Constituţională în arbitrul politic al disputelor din România. În Franţa, într-un an, Curtea Constituţională a fost sesizată de trei ori. Eu nu cred că între Putere şi Opoziţie în Franţa nu există dispute, dar e o altă filosofie şi acest stil de a sesiza Curtea Constituţională pentru orice lege a devenit o practică regretabilă în ultimii doi, trei ani. Şi în trecut CCR a fost sesizată. Zilele trecute am luat o decizie a CCR care purta numărul 611 pe anul acesta. Nu vi se pare că nu e normal? Nu sunt numai (sesizări - n.r.) din Parlament, sunt şi de la alte instituţii şi excepţii din dosare şi preşedintele. Toată lumea!", a afirmat Tăriceanu, miercuri, la Parlament.

Legat de noile mutări din taberele politice, Tăriceanu susține că PSD și ALDE nu au pierdut majoritatea din Camera Deputaților. Totuși, șeful Senatului admite că actuala coaliție are o problemă privind acest aspect.

"Majoritatea e foarte în regulă. Funcționează foarte bine. A, că e o problemă de prezență, da, asta este o problemă".