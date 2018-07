Candidat pentru Cotroceni: Români, dormiți liniștiți, nu există corupție! E o iluzie creată de DNA

Pentru Tăriceanu, corupția din România este o iluzie creată de Kovesi

Călin Popescu Tăriceanu, prezidențiabilul ALDE pentru alegerile de anul viitor, face o serie de afirmații incredibile cu privire la corupția din România, pe care este greu de presupus că le digeră chiar și simpatizanții săi.

Mesajul lui Tăriceanu pentru români, spus apăsat joi seara la Antena 3, este acela că percepția cu privire la corupția clasei politice din România este una falsă.

Tăriceanu face front comun cu Dragnea în privința bagatelizării "abuzului în serviciu" și consideră că totul este doar opera de magie a unui DNA malefic:

"Imaginea aceasta de țară cea mai coruptă din Europa a fost creată în principal de acest DNA în frunte cu doamna Kovesi, care în baza articolului din Codul Penal cu abuzul în serviciu, care nu este o infracțiune de corupție, ci este una asimilată corupției, au făcut 90% din dosarele de la DNA. Numărul acestor dosare și cu condamnările de rigoare s-a ridicat în 7 ani la 6.700 de dosare și de condamnări. Orice analist din străinătate spune "Comparați această cifră cu tot ce se întâmplă în Europa, este clar că România este cea mai coruptă țară din Europa". Este un deserviciu imens care s-a făcut României. Dar mai mult decât deserviciul de imagine, mai este ceva important: România nu stă pe picior de egalitate cu celelalte state europene cât timp este blamată ca fiind țara cea mai coruptă. Oficialii români nu au aceeași greutate în pozițiile lor când au această tinichea legată de coadă. Este un deserviciu pe care ni l-am făcut singuri", a declarat Tăriceanu la Antena 3.

Un lucru și mai grav exprimat de al doilea om în stat este acela că dosarele și condamnările din trecut ar trebui reconsiderate din moment ce procedura a fost viciată prin protocoalele dintre SRI și DNA:

"Să vedem câte dintre condamnări au avut la bază aceste protocoale, procedura a fost viciată, e un motiv foarte serios de a gândi aceste lucruri, am o așteptare enormă acum când s-a mai încheiat un capitol să văd rolul CSM pe scena publică. Nu am văzut CSM să sancționeze călărirea justiției de oameni din alte instituții...", a mai spus Tăriceanu.

Partenerul de guvernare al lui Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu este de părere că "statul paralel" este încă activ, deși ambii piloni ai "binomului" SRI-DNA au fost îndepărtați.

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat, joi, la "Sinteza zilei", că deși statul paralel a fost demantelat plin plecarea fostului adjunct al SRI, Florian Coldea, iar acum a Laurei Codruța Kovesi, trebuie mers până la capăt cu restaurarea instituțiilor, pentru că s-a creat o serie de legături între oamenii din servicii și cei din justiție.

"După decizia de revocare a doamnei Kovesi am stat și am reflectat și am făcut chiar un text pe care l-am postat pe pagina mea de Facebook. Înaintea postării seara târziu stăteam și mă gândeam că poate acestui text ar merita să-i dau un titlu - nu, nu încerc să fu jurnalist, dar poate ca să atragă un pic mai mult atenția.

Și ideea care mi-a trecut prin minte a fost următoarea: Al doilea pilon al statului paralel a căzut, s-a rupt, a fost îndepărtat.

Și după aceea am stat și m-am gândit că, de fapt, statul paralel a fost în acest fel demantelat plecând Coldea și plecând acum doamna Kovesi? Și vă spun că am mari dubii în această privință și am să vă și explic de ce", a spus Tăriceanu.

Potrivit liderului ALDE, în decursul ultimilor 10-12 de când "proiectul" acesta a fost construit, s-au creat o serie de legături între oamenii din justiție și cei din servicii, o serie de complicități.

"Sunt lucruri pe care aceștia nu ar vrea să le vadă ieșite la suprafață, au motive să se teamă, lucrurile nu sunt legale, protocoalele sunt pe lângă lege, ei își pun problema consecințelor în plan juridic", a declarat Tăriceanu.