Tăriceanu, atacuri dure la adresa președintelui Iohannis și a premierului Olandei. VIDEO

Tariceanu

Președintele Senatului României și lider al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a vizitat astăzi municipiul Drobeta Turnu Severin, în cadrul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. În conferința de presă, liderul ALDE a lansat un atac la adresa președintelui Iohannis, legat de Summit-ul de la Sibiu, a spus că e dezamăgit de rezultatul lui și l-a atact și pe premierul olandez, despre care spune că are interese ascunse să nu ne primească în Schengen. Despre dosarul în care i se cere ridicarea imulnității, are o singură definiție: „MACULATURĂ”!

Călin Popescu Tăriceanu, aflat în turneu electoral prin întreaga țară, a ajuns astăzi și la Mehedinți. Prima vizită a avut loc la un obiectiv industrial de marcă, deținut de un învestitor american. A urmat o adevărată baie de mulțime, pe Promenada Crișan. Călin Popescu Tăriceanu a fost însoțit, de la centru, de secretarul general al ALDE, Daniel Chițoiu și candidatul pentru europarlamentare Andrei Gerea. A urmat o conferință de presă și, bineînțeles o întâlnire cu activul de partid, scrie realitateademehedinti.net.

Președintele Senatului României a răspuns și întrebărilor legate de ultimele evoluții de pe scena politică europeană. A vorbit atât despre summit-ul de la Sibiu, cât și de intrarea României în Spațiul Shengen.

Atac la adresa președintelui Iohannis

„Summit-ul de la Sibiu nu o să rămână în istoria summit-urilor europene, pentru că nu a fost unul de decizie, ci unul informal. Găsesc nepotrivită organizarea summit-ului la Sibiu. A fost organizat la Sibiu, ca să îi facem pe plăcere președintelui. Cred că nu acesta era scopul summit-ului! Manifestarea a fost așa mai mult că să profite președintele Iohannis pentru Campania de prezidențiale de la toamnă. Sunt dezamăgit de summit și de rezultatul lui și de modul în care președintele s-a prezentat. A părut să fie interest mai mult de pozele cu ceilalți colegi din Europa, decât să ridice niște problem serioase care țin de interesul României. Cum ar fi MCV sau aderarea la Schengen. A profitat de Summit ca să atace Guvernul. Sunt extrem de mâhnit de această atitudine”, a precizat Tăriceanu.

„Dosarul meu penal de la Senat? Maculatură!”

„Am oricând disponibilitatea să îmi spun punctul de vedere. Dosarul de la Senat a fost soluția de rezervă pentru celălalt dosar în care am fost achitat. A trebuit să stau să analizez dosarul și am observant că, în afară de foarte multă maculatură, nu este niciun fel de probă incriminatoare la adresa mea. Când colegii de la Comisia Juridică vor considera că a venit momentul, eu sunt gata să îmi prezint punctul de vedere. Dosarul are 17.000 de pagini”, spune președintele Senatului.

Atac dur la adresa premierului Olandei

„România a îndeplinit condițiile de aderare la Schengen și punct! Declarațiile premierului olandez m-au deranjat! Nu cred că este firesc pentru premierul altei țări să facă observații în legătură cu o țară cum este țara noastră sau cu oricare altă țară, mai ales că în Olanda sunt problem pe care nu cred că le-a rezolvat și a terminat cu rezolvarea problemelor din Olanda, ca să se ocupe și de România! În Olanda, bănci de talie mare au fost prinse cu operațiuni de spălare de bani și au primit amenzi uriașe de la Comisia Europeană. Nu cred că îi dă cineva dreptul premierului olandez să facă astfel de remarci. Dacă vine cu alte condiții, acestea nu au nicio bază. Dar deja Shengen-ul pare să nu mai fie nicio miză. Când premierul Olandei spune că România are problem cu statul de drept, eu am să pun o întrebare retorică: Ce este în viziunea premierului Olandei statul de drept?”, a mai declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Severin.