Tăriceanu, atac la Teodorovici: Este o diferenţă de abordare şi de viziune între noi

Călin Popescu Tăriceanu

Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, l-a sfătuit pe ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici să îşi ţină părerile pentru el atunci când comentează în legătură cu Ministerul Energiei, fiindcă nu cunoaşte cum funcţionează ministerul care este condus de un liberal.

"Am văzut că domnul Teodorovici a făcut nişte comentarii în legătură cu OUG 114. Am ceva de spus. Îi dau un sfat domnului Teodorovici să îşi ţină părerile pentru el în ceea ce priveşte Ministerul Energiei, pentru că nu cunoaşte cum funcţionează. Nu cred că are suficiente date ca să ştie cum funcţionează Ministerul Energiei care este condus de un liberal”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Sinaia.

Liderul ALDE a mai spus că între el, partidul pe care îl conduce şi Eugen Teodorovici este o diferenţă de abordare şi de viziune.

"Între mine, noi de la ALDE, şi domnul Teodorovici este o diferenţă de viziune şi de abordare. El are o abordare socialistă, etatistă, noi avem o abordare liberală şi care este specifică economiei de piaţă. Noi nu credem în instrumente de control pentru că piaţa ştie să îşi găsească soluţiile pentru a scăpa de aceste constrângeri. Constrângerile însă pot să facă foarte mult rău. De ce? Pentru că riscă să creeze distorsiune în piaţă, să inducă temeri, justificare sau nu, dar asta este în politică şi nu numai. Noi lucrăm nu numai cu realităţi, lucrăm şi cu percepţii. Deci riscă ca aceste măsuri care sigur au plecat de la un obiectiv foarte corect, riscă să creeze şi efecte colaterale care, în mod normal, dacă le constatăm trebuie să încercăm să le atenuăm sau să le anihilăm”, a completat Tăriceanu.

