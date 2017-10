Tăriceanu anunţă austeritate pentru bugetari: Trebuie să chibzuim banii. Primele, supravegheate

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, la Parlament, că banii de la buget trebuie chibzuiţi, iar primele şi sporurile, supravegheate.

"Cheltuielile în momentul de față pe care trebuie să le urmărim sunt cele legate de investiții. Prin urmare, este necesar să reținem la nivelul actual prevederile cu aparatul central. Toți banii care ne vin în plus (...) trebuie să-i chibzuim cu grijă și să-i folosim cât mai mult pentru investiții. (...) Cheltuielile cu salariile sigur că vor crește, pentru că așa am prevăzut în programul economic cu care am câtștigat alegerile și ne-am asumat în mod explicit acest lucru. Să creștem salariile în România, pentru că cu toții ne dorim să atingem criteriile de convergență economice cu UE. Acest lucru este necesar. Nu vrem ca România să rămână ceea ce a fost o bună bucată de vreme, furnizor de forță de muncă și ieftină",a spus Tăriceanu.