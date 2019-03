Tăriceanu, anunț de ultimă oră despre Pilonul II de pensii

Tariceanu

Preşedintele ALDE, Călin Tăriceanu, a declarat că proiectul privind Pilonul II de pensii va continua, în ciuda informațiilor vehiculate în ultima vreme.

Tăriceanu susține că nu se pune problema renunțării la Pilonul II de pensii.

"Avand in vedere ca in perioada in care eram prim-ministru a fost infiintat fondul privat de pensii si impreuna cu ministrul de finante de la acea data consider ca avem un modest merit, tinem ca acest proiect sa mearga inainte

Au circulat diverse zvonuri ca guvernul actual doreste sa renunte la pilonul II de pensii. Va asigur ca nu poate fi vorba de asa ceva. Masurile luate au fost, am considerat, necesare pentru a spori garantiile pentru cei care fac parte din Pilonul II", a spus Tăriceanu.

Astăzi au fost negocieri intense la Palatul Victoria între administratorii de fonduri de pensii private din România și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Întâlnirea a avut loc în contextul în care săptămâna trecută reprezentanții companiilor care administrează fondurile de pensii private amenințau că pleacă din țară, nemulțumiți de prevederile controversatei Ordonanțe 114.

"Guvernul a pus o bombă cu ceas pentru Pilonul II, prin aceste cerințe absurde, iar ceasul arată maximum 6 luni", spuneau încă din decembrie 2018 administratorii, după aprobarea OUG 114, care impune administratorilor de pensii private să aducă 800 milioane de euro la capitalul social în acest an, din care jumătate până la data de 30 iunie.