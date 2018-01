Tăriceanu anunță impozitul pe venitul global și noi creșteri ale salariului minim

Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea

PSD și ALDE au decis vineri creșterea anuală a salariului minim pe economie până în anul 2020 cu câte o sută de lei anual, astfel încât până în 2020 să se ajungă la un salariul minim net pe economie de 300 euro. Anunțul a fost făcut de președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

Pentru angajații cu studii superioare, salariul minim va crește 150 lei pe an, a mai spus Tăriceanu.

Tot vineri, la finalul ședinței conducerii ALDE, Tăriceanu a mai spus că rămâne valabilă introducerea impozitului pe venitul global, dar fără să anunțe o data exactă.

"Nu există din partea ministerului un termen pe care să-l fi avansat. (...) Nu este un impozit nou. De altfel, filosofia pe care este construit programul economic este să nu introducem niciun fel de impozite sau taxe noi în 2018, din contră, încercăm să simplificăm actualele sisteme de taxe şi impozite şi să le reducem ca număr", a spus liderul ALDE.

Tăriceanu a mai anunţat vineri că taxa de solidaritate a fost eliminată din programul de guvernare şi a arătat că legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii.

"Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate care la instalarea Guvernului precedent a făcut o serie de valuri. Ştiţi bine că nu am considerat oportună introducerea ei la acel moment, dar acum s-a operaţionalizat efectiv scoaterea ei din programul de guvernare. Sunt alte măsuri care vizează creşterea salariului minim cu câte 100 de lei pe an până în 2020 astfel încât la nivelul anului 2020 să ajungem la un salariu minim net de 300 de euro de persoană, iar cei care sunt cu studii superioare salariul minim va creşte cu 150 de lei pe an. Acestea sunt măsuri care ni se par absolut necesare în perspectiva evoluţiei economice a României, care nu trebuie să rămână o ţară furnizoare de mână de lucru ieftină. Având în vedere că media costurilor cu forţa de muncă în Europa depăşeşte 40%, România ar trebui să se îndrepte către aceeaşi direcţie, iar investiţiile să se caleze şi mai mult în tehnologii avansate care să aducă productivitate mai mare, valoare adăugată mai importantă şi nu să se bazeze pe forţa de munca ieftină, cum s-a întâmplat din păcate în ultimii 25 de ani, într-o măsură prea importantă", a spus Tăriceanu, după Biroul Politic Central al ALDE.

El a mai arătat că nu s-a discutat în şedinţa ALDE despre impozitul pe gospodărie.

În ceea ce priveşte legea pensiilor, Tăriceanu a precizat că este unul dintre obiectivele pe care îl va avea ministrul Muncii.

"Această lege a pensiilor, este important de reţinut pentru cei care sunt pensionari, nu va prevedea nicidecum o micşorare a pensiilor, ci includerea probabil în calculul punctului de pensie a unor elemente care până acum nu au fost incluse, cum ar fi ore suplimentare, cei care au lucrat în acord, grupe de muncă, şamd, dar această chestiune ţine de resortul Ministerului Muncii şi de capacitatea de a elabora legea şi mai apoi de a operaţionaliza lucruri cu care vom fi puşi la curent de către responsabilii din Ministerul Muncii, de către ministrul şi minister", a spus Tăriceanu.

Întrebat dacă legea pensiilor se va aplica începând de anul viitor, el a arătat că aceste anunţuri le va face Ministerul Muncii.