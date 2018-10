Tăriceanu a găsit țapul ispășitor pentru gâlceava politică: Traian Băsescu

Tăriceanu: România nu este pregătită să preia preşedinţia Consiliului UE

Șeful Senatului a găsit vinovatul pentru starea politicii dâmbovițene dee astăzi: fostul președinte al țării, Traian Băsescu. Acesta ar fi de vină pentru climatul politic conflictual actual. Totuși, Tăriceanu ține sămnționeză că merge bine căsnicia cu PSD.

Reacție dură a liderului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, la adresa opoziției și a reclamațiilor repetate la CCR, Comisia de la Viena sau la alte organisme de la nivel european.

"Nu știu dacă e idealism și dacă realismul trebuie să constea într-o stare de conflict permanent. Depinde ce mjloace folosim. Eu cred că la acest capitol sistemul pe care l-a promovat fostul președinte Traian Băsescu, care a însemnat distrugerea adversarilor prin trimiterea lor în judecată și prin anchetarea lor a distrus sistemul politic din România Acum fiecare se simte obligat să procedeze la fel", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Președintele ALDE consideră că relația din coaliție nu este nici mai bună, nici mai proastă decât în urmă cu câteva zile, în ciuda divergențelor publice. El a explicat că e normal ca PSD și ALDE să aibă puncte de vedere diferite pe anumite teme pentru că ”nu suntem născuți din aceeași mamă”.

”Eu m-am referit în mod clar și am văzut că și premierul a înțeles mesajul meu. Eu am spus că în România sunt permanente scandaluri politice, că acest scandal este exportat în afara României și așa mai departe. Eu îmi doresc să renunțăm la această politică a plângerilor penale, pe care văd că domnul Orban și PNL o practică cu mare fervoare.

Președintele ALDE spune că e normal să există păreri diferite și discuții pentru a ajunge la un consens în coaliția de guvernare, dar exclude o eventuală ruptură a coaliției de guvernare PSD - ALDE.

”Zvonul bate realitatea. Realitatea e una și aceeași, relația nu e nici mai bună, nici mai rea decât acum patru-cinci zile, faptul că avem, din când în când, anumite puncte de vedere diferite nu trebuie să mire pe nimeni, pentru că nu suntem făcuți din aceeași mamă și, într-o coaliție în care suntem parteneri, e firesc să discutăm și ceea ce câteodată nu e convenabil pentru unul sau pentru altul, în așa fel încât să găsim soluția comună, dar acest lucru nu înseamnă că relația de deteriorată sau pusă sub semnul întrebării funcționarea pe viitor a coaliției” a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Șeful Senatului susține că nu a primit niciun răspuns privind acordul propus partidelor pentru statul de drept, menționând că sunt multe persoane care se ghidează după zvonuri si nu se documentează.

"Nu am primit niciun raspuns, dar probabil weekendul i-a retinut pe multi cu activitati in teritoriu. Avand in vedere comentariile din spatiul public, mi-am dat seama ca e de preferat pentru multi sa se ghideze dupa zvonuri si nu sa citeasca documtentul", a declarat Calin Popescu Tăriceanu.