Tăriceanu: 6 apartamente, 6 maşini de colecţie, dar şi datorii din campania din 2014

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, deţine şase apartamente, şase maşini de colecţie şi are deschise mai multe conturi la diverse bănci. El are terenuri, case, bani în conturi, dar şi datorii din campania din 2014.

Astfel, Călin Popescu Tăriceanu, deţine două terenuri în Snagov de peste 4.000 de mp şi alte şase apartamente, dintre care două moştenite de la mama sa. Acesta mai deţine şase maşini de colecţie - un Citroen din 1967, unul din 1968 şi unul din 2010 un Fiat din anul 1966, o Lancia din 1970, un Mercedes-Benz din 2007 şi o motocicletă Triumph din anul 1996. Bijuteriile şi ceasurile soţiei au o valoare de aproximativ 60.000 de euro.



Liderul ALDE are conturi la ING România deschise în anul 2003 de 5.496 de lei, 1.933 de euro, 241 de euro şi 1.219 dolari. De asemenea, are trei conturi la UniCredit deschise în anul 1998, în care are 46.020 de lei, 153.573 de euro şi 1.099 de dolari. La CEC Bank are două conturi deschise în 2009 cu 627 de lei şi 888 de euro, notează news.ro. La Fondul de Investiţii Pioneer are un cont deschis în 2011 de 77.674 de euro, la ERGO Portofolio Life Invest are 107.452 de euro, iar la UniCredit are donaţii de la rude pentru copii în anul 2017 în valoare de 33.206 euro, 13.762 de lei şi 1.181 de dolari.



Tăriceanu a încasat din indemnizaţia de preşedinte al Senatului suma de 161.912 de lei, iar din închirierea unor apartamente a obţinut 38.400 de lei. Dividende de la Romgaz a primit în valoare de 10.123,11, de la BRD, 1.460 de lei, iar de la Banca Transilvania a obţinut 6.837 de lei. Soţia sa a obţinut ca designer vestimentar 32.960 de lei de la Gimo Com SRL.

Tăriceanu mai are datorii din timpul campaniei prezidenţiale din 2014 de 173.922 de lei.