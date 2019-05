Tăriceanu vrea muzeul automobilului pe bulevardul Aviatorilor

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a anunţat că un muzeu al automobilului va funcţiona sub autoritatea Primăriei generale şi va avea sediul pe bulevardul Aviatorilor, în apropierea Muzeului de Geologie.

Am făcut acest demers pe lângă doamna primar general, Gabriela Firea, care a avut foarte multă deschidere pentru a implica Primăria, pentru că un astfel de muzeu va trebui să funcţioneze sub autoritatea Primăriei generale. Am discutat şi cu doamna prim-ministru. Am identificat o clădire care ar fi foarte potrivită, este vorba de fostele garaje Leonida care se găsesc pe bulevardul Aviatorilor, într-o zonă unde sunt şi Muzeul de Istorie Naturală şi Muzeul de Geologie, deci, într-un loc care permite un acces facil, pentru că este chiar lângă metrou. Acest muzeu al automobilului ar trebui probabil, într-o viziune modernă, să încerce să cuprindă mai mult, şi anume, istoria mobilităţii, pentru că un astfel de muzeu trebuie să fie nu numai un muzeu de exponate, ci şi un muzeu care să aibă şi un rol educativ pentru generaţiile tinere şi pentru generaţiile mai puţin tinere", a afirmat vineri, la Senat, Tăriceanu.