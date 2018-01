Tânărul dispărut în avalanșa din Bucegi, de negăsit după 3 zile de căutări dramatice

FOTO EXPLICATIE: Salvamontiștii fac eforturi uriașe pentru găsirea tânărului dispărut

Tânărul alpinist dispărut sâmbătă pe Valea Coștilei nu a fost încă găsit, în ciuda căutărilor derulate de salvamontiști timp de trei zile. Misiunea este îngreunată de gerul năpraznic și de posibilitatea producerii de noi avalanșe.

Tânărul alpinist Daniel Rusu a căzut în gol mai bine de 500 de metri, sâmbătă pe Valea Coştilei, declanşând chiar el căderea masivă de zăpadă. La locul accidentului au fost găsite rucsacul şi casca pe care turistul le purta. Alți patru alpiniști din grup au scăpat teferi din incident.

Salvamontiștii au făcut eforturi uriașe în fiecare zi pentru a-l găsi. Fără rezultate însă. Luni, specialiștii au adus și cîini antrenați pentru astfel de cazuri.

”Am efectuat o noua sondare, din cauza faptului că peste noapte s-a depus un strat de 10 cm zăpadă, care a sigilat găurile din sondarea precedenta. Dupa aceea, cei trei câini specializati în căutarea în avalanșă, aduși de colegii noștri din Arges și Gorj, au intrat pe rând să perie zona avalanșei. Toti trei s-au oprit asupra aceluiași loc, ceea ce ne-a dat pe moment sperante că acolo s-ar putea afla victima. Am decopertat toată zăpada adusă de avalanșă din locul identificat de câini, dar din păcate victima nu a fost găsită. Se pare că acolo a fost gasit anterior un obiect al victimei, care lăsase urme de miros. Am procedat apoi la săparea de șanțuri din metru în metru și la o nouă sondare. Vom continua mâine și atât timp cât vremea ne va permite. Toată acțiunea de azi s-a desfășurat în conditii grele, de -15° C și o zăpadă înghețată”, a precizat un comunicat postat pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Căutările au fost reluate marți.