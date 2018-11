Tânărul ars din Piatra Neamț, operat la Iași. În Capitală nu a găsit loc. Va fi transferat în Belgia

Exact la trei ani de la Colectiv, autoritățile nu au găsit în spitalele din România un pat liber pentru a-l trata pe tânărul care a suferit arsuri pe aproximativ 75% din corp, în urma exploziei din Piatra Neamț. Bărbatul de 29 de ani va fi transferat în Belgia. Peste noapte, el a fost operat la Iași, iar acum trebuie stabilizat.

La trei ani de la incendiul din clubul Colectiv, victimele cu arsuri au nevoie de noroc pentru că sistemul a rămas același. Tânărul care a suferit arsuri pe 75% din suprafața corpului în explozia de la Piatra Neamț va fi transferat în Belgia, după ce a fost operat la Iași.

Anunțul a fost făcut inițial pe o pagină de socializare de socializare de către deputatul Pavel Popescu. ”Nu vreau să fiu avocatul nimănui dar vă spun asta:

În România, primul simptom al unui sistem bolnav este faptul că se bazează pe un singur om. Dacă acel om este prins chiar și pentru o secundă într-o altă misiune, sistemul eșuează. Încetați să-l mai înjurați pe Raed Arafat.

P.S. Alexandru, pacientul de la Iași pleacă în noaptea aceasta spre Belgia, dacă totul decurge bine. Ministra Sănătății a răspuns prompt solicitării și ofertei noastre de transfer și e implicată personal în acest proces (nu e normal dar vom schimba și asta odată).

Doctorul Serge Jennes, cel care nu m-a refuzat niciodată așteaptă pacientul în Belgia. Mulțumesc tuturor celor care v-ați mobilizat pentru transferul lui Alexandru. Acum, hai să ne rugăm pentru el și familia lui. Victima exploziei din Piatra-Neamț, transferată în Belgia”, este mesajul său.



”Descurcați-vă măcar 24 de ore”

”Descurcați-vă măcar 24 de ore, ca după să încercăm să găsim un loc la București”, i-a spus secretarul de stat Călin Alexandru managerului Spitalului de Urgență din Piatra-Neamț, miercuri, când acesta a cerut ajutorul pentru victimă.

Tânărul rănit în explozia de joi din Piatra-Neamț nu a avut loc la spitalele din București, deși starea acestuia era și este încă gravă.

”Nu am avut niciun fel de loc la București, în cele 3 clinici de referință: Floreasca, Spitalul de Arși și Bagdasar-Arseni. Personal am vorbit cu domnul Arafat, am vorbit și cu domnul ministru secretar de stat Călin Alexandru, care ne-a spus ""Descurcați-vă măcar 24 de ore, ca după să încercăm să găsim un loc la București""

Pacientul, operat la Iași

El a fost transportat la Iași la Spitalul Sfântul Spiridon, unde a fost operat. "Pacientul ars este în stare foarte gravă. Este intubat în continuare, are arsură de căi aeriene. A fost operat azi noapte, acum este internat în terapie intensivă", a declarat joi dimineaţa Diana Cimpoeşu, coordonatorul UPU - SMURD Iaşi, care este şi purtătorul de cuvânt al Spitalului Sfântul Spiridon.

