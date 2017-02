Tânără bătută crunt de iubitul "sponsor". I-a plătit operaţii estetice în valoare de 120.000 de euro

O tânără de doar 23 de ani a fost lovită cu bestialitate de către iubitul său, alături de care avea o relaţie de aproape 3 ani.

Wang Rui'er, un model de 23 de ani, a postat pe o reţea de socializare o fotografie în care apare plină de vânătăi. Tânăra susţine că a fost bătută cu cruzime de bărbatul cu care are o relaţie de 3 ani.

Wang susţine că nu este prima dată când este victima abuzurilor din partea iubitului său, doar că de data aceasta va renunţa la relaţia cu el.

"Recunosc că la început m-am apropiat de tine pentru bani, dar trei ani de zile am îndurat torturile şi bătăile tale. Gîndeşte-te o clipă, am o grămadă de admiratori foarte bogaţi. De ce aş mai fi stat trei ani lângă tine dacă era vorba doar despre bani? Seara trecută, când m-ai lovit atât de tare încât aproape mi-a explodat sânul, am decis că nu mai pot îndura abuzurile tale, chiar dacă ai promis că-mi vei plăti operaţiile şi mă vei îngropa în bani. Gata, s-a terminat! Te rog să ieşi din viaţa mea!", a scris tânăra pe o reţea de socializare, potrivit metro.co.uk.

Wang Rui'er a devenit celebră în 2012, după ce a concurat la un concurs de modelling. Aceasta are operaţii estetice în valoare de aproximativ 120.000 de euro.