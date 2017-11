Tânără amendată după ce a sunat la 112 pentru a sesiza un posibil furt. Motivul este halucinant

O tânără a primit o amendă substanţială după ce a sunat la 112 pentru a sesiza un posibil furt.

O tânără din Iaşi, angajată a unei companii de IT, a primit o amendă de 500 de lei după ce a sesizat un posibil transport ilegal de lemne, scrie ziaruldeiasi.ro.

Tânăra a verificat numărul de înregistrare pe aplicaţia Inspectorul Pădurii şi i s-a recomandat să sune la 112. Iulia Cojocea, o tânără de 29 de ani, s-a ales cu amendă după ce a anunţat la Poliţie că numărul de înmatriculare al unui ve­hicul care transportă lemne nu declarase autorităţilor transportul. La câteva zile după sesizare, tânăra a primit acasă o amen­dă de 500 de lei pentru că ar fi folosit abuziv serviciul 112.

De aproximativ un an, Ministerul Me­diului a lansat o aplicaţie informatică denumită Inspectorul Pădurii, încurajând ce­tăţenii să verifice, cu ajutorul ei, numerele de înmatriculare ale vehiculelor care transportă lemne.

Pe 28 octombrie, tânăra mergea cu maşina către Pojorâta, judeţul Suceava. În zona Câmpulung Moldovenesc a observat un vehicul format dintr-un cap de TIR şi semiremorcă ce transporta lemne.

"Am verificat numărul respectiv pe aplicaţia Inspectorul Pădurii şi scria acolo că nu e nimic înregistrat pe numărul respectiv şi să contactez 112. Am sunat la 112 şi doam­na respectivă a luat şi ea numărul pe care i l-am dat, l-a verificat în baza de date şi, de asemenea, mi-a zis că nu a gă­sit nimic înregistrat cu numărul respectiv şi că îmi face legătura cu Poliţia", a povestit Iulia.

Tânăra a spus că a discutat telefonic cu un reprezentant al Poliţiei din Câmpulung, care i-a spus că va merge la faţa locului pentru a face ve­rificări. Ulterior, a fost sunată de la Poliţie să i se ceară datele de contact.

„Am întrebat pentru ce are nevoie şi mi-a zis că trebuie să îmi trimită un răspuns oficial la sesizarea făcută.

Zilele trecute am primit o recomandată de la Poliţia din Câmpulung în care se spune că am fost amendată cu 500 de lei pentru că am sesizat abuziv serviciul 112. "Am sunat azi la Poliţia din Câmpulung şi mi-au zis că eu am verificat numărul de la capul de TIR, şi nu de la semiremorca care transporta lemne", a mai povestit tânăra.