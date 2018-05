Tânăr ucis de propria mamă, după o ceartă în familie. Ce a făcut femeia după a şocat!

Tânăr ucis de propria mamă. O femeie în vârstă de 58 de ani, din Lupeni, şi-a ucis fiul în urma unui conflict petrecut în locuinţa ei. Mama tânărului de 35 de ani a sunat la 112, miercuri, în jurul orei 18:00, şi a anunţat că în cursul dimineţii, la ora 5:30, şi-a injunghiat fiul, după o ceartă pe care ar fi avut-o cu acesta.

„Echipa operativă deplasată la faţa locului efectuează cercetări, pentru omor calificat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în vederea stabilirii circumstanţelor comiterii faptei şi a luării măsurilor legale. în momentul de faţă, părinţii victimei se află in custodia poliţiei, fiind audiaţi in cauză”, a declarat Bogdan Niţu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

Potrivit adevarul.ro, femeia lucrează ca asistentă medicală.