Tânăr prins de 5 ori, în 3 zile, conducând fără permis. Declarația care i-a șocat pe polițiști

Un tânăr de 23 de ani, din comuna dâmbovițeană Cobia, a fost reținut de Poliția Rutieră pentru conducere fără permis. Aceasta pare să fi fost singura soluție pentru a-l ține departe de volan pe tânăr, având în vedere că el a fost prins conducând fără permis de conducere pentru nicio categorie de cinci ori, în trei zile!

"Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Găești au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din Cobia. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmbovița, Alexandra Ciurea.

El a negat și a spus că nu a condus el și că nu știe de ce se afla la politie.

"Nu am fost eu la volan. Nu am permis. Mi-a fost suspendat, am fugit cu mașina. Nu m-a prins de cinci ori, nu este așa. Poliția minte", a spus Sorin.

Tânărul are multiple dosare penale pentru conducere fără permis pe drumurile publice și a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești, urmând a i se stabili sentința, scrie realitateadedambovita.net.