Tablou cu Bill Clinton în rochie, găsit în casa miliardarului care s-a sinucis în închisoare

Surse din poliţie au dezvăluit pentru jurnaliştii americani că tabloul care îl înfăţişează pe fostul preşedinte se afla în casa deţinută de Epstein în Manhattan.

“Era pe perete- imediat ce intrai într-o cameră în dreapt. Toţi cei care îl vedeau râdeau”, a spus sursa celor de la NY Post.

Artistul care a realizat pictura nu ştia că lucrarea sa a ajuns în casa lui Jeffrey Epstein.

Tabloul îl înfăţişează pe Bill Clinton îmbrăcat cu o rochie albastră asemănătoare celei asociate cu Monica Lewinsky în scandalul relaţiei lor. Preşedintele îşi ţine picioarele atârnate peste mânerul scaunului şi poartă pantofi roşii cu toc înalt.

Tabloul intitulat “Parsing Bill/ Analiza lui Bill” a fost realizat de artista Petrina Ryan-Kleid.

Miliardarul american, Jeffrey Epstein, a fost găsit mort sâmbătă în celula sa într-o închisoare din New York, în aşteptarea procesului pentru acuzaţii de abuz sexual şi trafic de minori.

