Toader amână soarta lui Kovesi: "Joi prezint concluziile raportului privind activitatea DNA"

Tudorel Toader

Ministrul Tudorel Toader amână decizia în cazul mandatului Laurei Codruţa Kovesi, pentru joia viitoare. În scurta sa declaraţie de presă, a anunţat că joia viitoare va merge în Parlament pentru a prezenta un raport privind activitatea Ministerului Public, adică DNA, DIICOT şi PG. Înainte de raportul pe care îl va prezenta în Parlament, va face un anunţ de presă în care va prezenta concluziiile privind activitate DNA.



Paradoxal, Tudorel Toader şi-a început declaraţia de presă cu un al subiect: vizita sa în Japonia şi construirea Cartierului pentru Justiţie:

"Voi susţine o declaraţie de presă. La invitaţia si pe cheltuiaia Bănciii Mondiale, in 11 februarie am mers la Tokyo pentru a participa la evaluarea marilor proiecte de regenerare urbana din mai multe tari. Cartierul pentru Justitie face parte din categoria proiectelor de regenerare urbana, urmand sa fie finantat de Banca Mondiala. In zona centrala a Bucurestiului vor fi construite sediile CSM, MJ, ICCJ, Ministerului Public, Inspectiei Judiciare, Institutului Magistraturii, tuturor instantelor si parchetelor din Bucuresti. Va fi rezolvată problema spaţiilor. Desi urmau si alte intrevederi la solicitarea primului minsitru am revenit in tara. Inainte de a accepta deminitatea de ministru, am discutat cu liderii coalitiei, am primit garantii de neimplicare politica in deciziile pe care le iau. Inainte de sedinta de Guvern, am avut o intrevdere cu prim-ministrul, solicitându-mi sa prezint public activitatea Ministerului Public. Azi am avut o intrevedere cu premierul referitoare la evaluarea activitatii Ministerului Public, solicitandu-mi sa comunic public rezultatele evaluarii Potrivit legii, voi prezenta in camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfasurata la nivelul MP, DIICOT, DNA. Prezentarea raportului constituie o obligatie a ministrului, e prevazuta in art. 79 din Legea privind organizartea judiciara. Distinct, saptamana urmatoare, joi, la o ora pe care o voi anunta in timp util, voi face o informare de presa in care voi prezenta continutul si concluziile raportului cu referire la activitatea DNA. Vă multumesc".

Precizăm că procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, miercuri seară, că nu are niciun motiv să demisioneze pentru că a respectat legea, iar întrebată despre o posibilă decizie de revocare a sa, ea a răspuns că "ministrul Justiţiei ştie ce criterii are în vedere, dacă are în calcul această variantă".

"Nu ştiu despre ce raport e vorba, nu am avut nicio discuţie cu ministrul Justiţiei, singura a fost la CSM când s-a dezbătut raportul de control care a fost făcut de IJ în cursul anului trecut. De atunci, nu am mai vorbit, nu mi s-au solicitat nicio informare sau date din activitatea DNA", a spus Codruţa Kovesi, întrebată despre raportul lui Tudorel Toader.