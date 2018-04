Surse PSD: trezorierul partidului o ajută cu bani pe Ana Maria Pătru

Ana Maria Patru

Surse din PSD au declarat pentru jurnaliştii de la Curentul că Mircea Drăghici, trezorierul partidului social-democrat, este cel care-i oferă bani fostei șefe AEP, Ana Maria Pătru.

După ce a devenit vedetă TV, multă lume s-a întrebat de unde are Ana Maria Pătru bani să-și plătească cei patru avocați celebri (și deci scumpi) având în vedere că toate bunurile sale sunt sechestrate, conturile blocate iar după perchezițiile domiciliare amănunțite bani dosiți prin casă nu i-au mai rămas, scrie Curentul.info.

"Cum Pătru nu știe vreo meserie, lucrând doar prin funcții politice, nici serviciu nu și-a găsit de la eliberarea din arest. În plus, are amant cu 13 ani mai tânăr iar copilul ei de 19 ani, învățat cu un standard de viață ridicat din șpăgile luate de mami, are și el nevoie de bani. Tot întrebând prin stânga și prin dreapta din ce trăiește Pătru, surse din PSD care au dorit să-și păstreze anonimatul ne-au declarat că Mircea Drăghici, trezorierul partidului, ar fi cel care-i oferă bani fostei șefe AEP. Sursele ne-au declarat că Drăghici chiar s-a enervat că „asta tot îmi cere, tot îmi cere, de unde să-i dau atât?". scrie sursa menţionată.

Drăghici a devenit trezorierul PSD în luna noiembrie 2010, funcție din care organizează și controlează activitatea financiară a partidului și răspunde direct față de președintele partidului. Trei ani mai târziu, Ana Maria Pătru și soțul său i-au fost nași de cununie deputatului Drăghici (foto mai jos).

Jurnaliştii de la Curentul presupun că Drăghici, dacă-i dă bani acum, nu o face pentru că l-a cununat în urmă cu cinci ani, "ci pentru ca Pătru să-și țină gura și să-și retragă denunțul depus la DNA Ploiești împotriva lui Dragnea, așa cum a făcut și în cazul președintelui Consiliului Concurenței". Detalii aici

Fosta preşedintă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, a fost trimisă în judecată, la sfârşitul anului trecut, de DNA Ploieşti, fiind acuzată de trafic de influenţă şi spălare de bani. Dosarul este judecat de Tribunalul Bucureşti.

"În perioada aprilie-mai 2013, inculpata Pătru Ana Maria a pretins de la reprezentantul unei firme de software suma de 1 milion de euro, iar la sfârşitul lunii iulie 2013 a pretins de la aceeaşi persoană două ceasuri de lux (un ceas de damă în valoare de 49.700 lei şi un ceas bărbătesc în valoare de 58.500 lei), lăsând să se creadă că are influenţă asupra directorului unei instituţii publice cu atribuţii de control şi a promis că-l va determina să soluţioneze în mod favorabil o investigaţie care privea firma de software", a informat DNA, într-un comunicat de presă.