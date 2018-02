Surse Hotnews: În PSD se discută deja de o remaniere guvernamentală

Liderii PSD discuta deja, la nici o saptamana de la instalarea guvernului Dancila, despre nevoia unei remanieri guvernamentale in urmatoarele doua-trei luni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid.

Potrivit acestora, baronii cu influenta in partid sunt nemultumiti ca n-au primit ministere, in detrimentul liderilor interimari de filiale, pe care a contat Liviu Dragnea in razboiul cu fostul premier Mihai Tudose. Discutii pe aceasta tema ar fi avut loc inclusiv miercuri seara, la o intalnire a liderilor PSD organizata la hotelul RIN din Capitala al fratilor Negoita.

Printre cei vizati de o eventuala remaniere ar fi ministrul economiei, Danut Andrusca, un apropiat al liderului PSD Neamt, Ionel Arsene, arestat preventiv pentru 30 de zile intr-un dosar de coruptie dar si ministrul educatiei, Valentin Popa, sustinut de PSD Suceava. Pus in discutie ar fi si numele ministrului transporturilor, Lucian Sova.

Printre baronii nemultumiti s-ar afla pe langa cei care l-au sustinut pe Tudose, Adrian Tutuianu si Marian Oprisan, si alti lideri influenti din tara. Pe de alta parte, liderii PSD consultati de HotNews.ro sustin ca si in absenta acestor nemultumiri, cativa ministri printre care si cei mentionati mai sus ar trebui schimbati din cauza prestatiei publice lamentabile.