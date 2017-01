SURSE: Elaborarea proiectului de amnistie şi graţiere, accelerată

O serie de semnale si informatii oficiale obtinute de HotNews.ro indica faptul ca PSD, Dragnea si guvernul intra in linie dreapta cu proiectul de amnistie si gratiere pe care doresc sa-l accelereze, astfel incat cel tarziu in luna februarie sa fie deja promovat. Scandalul Coldea – Ghita a grabit teribil tot procesul.

Nu e clar daca vor risca sa dea ordonanta de urgenta sau proiect de lege trecut prin Parlament. OUG-ul are avantajul de a intra instant in vigoare, cu efecte devastatoare care nu mai pot fi oprite chiar daca ordonanta pica ulterior la Curtea Constitutionala. Insa ordonanta nu poate fi promovata decat daca si-o asuma ministrul Justitiei si premierul Grindeanu.

Va fi primul test major al noului premier daca PSD decide totusi s-o apuce pe drumul scurt si sigur. Prin proiect de lege votat in Parlament dureaza mai mult. Presedintele Iohannis il poate intoarce si exploata politic. Un proiect de lege prezinta avantajul legitimitatii date de votul din Parlament, dar are handicapul ca nu se poate intampla foarte repede.

"Atentie mare, repet si subliniez: elaborarea proiectului de amnistie si gratiere a luat viteza in ultimele zile. Aici trebuie sa aveti mai exact reprezentarea dezastrului. Gratierea unor pedepse inseamna ca ies niste oameni din puscarii. Dar amnistierea unor infractiuni inseamna mult mai mult. Odata intrata in vigoare amnistia, fie si pentru o singura zi, inceteaza toate procesele si se claseaza toate anchetele in curs care vizeaza infractiunile iertate prin amnistiere", scrie jurnalistul Dan Tapalaga.