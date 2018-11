Propunerile PSD pentru Educație și Afaceri Europene. Dăncilă: Doi oameni care pot aduce plusvaloare

Ecaterina Andronescu

După discuţile din biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, s-au stabilit propunerile pentru ministerul Educaţiei și pentru Afaceri Europene.

Astfel, Ecaterina Andronescu va fi propusă pentru a prelua mandatul de la Educaţie.

Propunerea pentru Afaceri Europene a fost deja înaintată către Preşedinţie, fiind vorba despre secretarul de stat George Ciamba.

De la demisia ministrului Valentin Popa, la Educaţie interimarul a fost asigurat de Rovana Plumb.

Ecaterina Andronescu a mai avut trei mandate de ministru al Educaţiei, în perioadele 28 decembrie 2000 – 19 iunie 2003, 22 decembrie 2008 – 1 octombrie 2009 şi 2 iulie 2012 – 21 decembrie 2012.

George Ciamba este diplomat de carieră. Acesta a lucrat în Ministerul Afacerilor Externe al României din decembrie 1990. De asemenea, George Ciamba a deținut funcția de secretar de stat pentru Afaceri Bilaterale şi Strategice în Spaţiul Euroatlantic.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi că a propus pentru portofoliile Educaţiei Naţionale şi Afacerilor Europene doi oameni cu experienţă, care pot aduce plusvaloare - Ecaterina Andronescu şi secretarul de stat în MAE George Ciamba.

"Având în vedere că se împlinesc 45 de zile de interimat pentru Ministerul Educaţiei Naţionale, am venit astăzi cu propunerea pentru acest minister în persoana doamnei Ecaterina Andronescu. Pentru Ministerul Afacerilor Europene am propus ca ministru delegat pe George Ciamba. Am venit cu aceste propuneri pentru că cred cu tărie că avem nevoie de oameni cu experienţă, cu expertiză, sunt două portofolii importante şi acest lucru ne face să avem în vedere oameni care pot aduce plusvaloare. România se află în grafic pentru preluarea Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi cred că orice declaraţie care aduce o umbră de îndoială acestui lucru nu poate face decât rău României. Suntem în linie dreaptă, suntem în grafic", a declarat premierul, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.

Întrebat dacă a reevaluat situaţia în privinţa Ecaterinei Andronescu, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus că a acceptat propunerile premierului Viorica Dăncilă. "Eu nu fac reeavaluări. Doamna prim-ministru a venit cu cele două propuneri, au fost votate în BPN", a afirmat Dragnea.