Surse din CIA: Rusia va încerca să obţină de la Trump anularea sistemului antirachete din România

Michael Morell, un fost director al CIA, este de părere că preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, va încerca să obţină un acord cu Administraţia Donald Trump care să blocheze sistemele antirachetă NATO din România şi Polonia, precum şi anularea sancţiunilor antiruse.

Fostul director adjunct şi director general interimar al CIA, a vorbit, într-un interviu acordat publicaţiei digitale americane The Cipher Brief, despre perspectivele relaţiilor dintre Statele Unite şi Rusia.



Rugat să comenteze recenta expulzare a diplomaţilor ruşi din Statele Unite şi dacă a fost surprins că Vladimir Putin nu a adoptat o măsură simetrică, Michael Morrell a explicat: "Reacţia lui Vladimir Putin a fost neobişnuită, dar nu surprinzătoare. Este neobişnuită pentru că, de obicei, ruşii răspund simetric atunci când Statele Unite expulzează agenţi de informaţii. Birocraţii de la Moscova aşteptau acest lucru - un răspuns simetric. Dar nu este surprinzător că Putin nu a dat curs acelei recomandări, deoarece acest lucru este compatibil cu abordarea faţă de Donald Trump: vrea să îl câştige de partea sa, îl vrea prieten".



"Vladimir Putin are o miză pe termen lung. Primul lucru pe care îl va vrea va fi o întâlnire bilaterală cu preşedintele Donald Trump care să producă un acord prin care Statele Unite să elimine sancţiunile occidentale impuse (Rusiei - n. red.) din cauza crizei din Ucraina şi acceptul SUA de a nu continua proiectele antirachetă din România şi Polonia, în schimbul unui efort militar comun împotriva reţelei teroriste Stat Islamic în Siria", a adăugat Michael Morell.