Sursă MAI: Există dovezi directe ale implicării șefului PSD în represiunea din 10 august

Înainte de protestul din 10 august, la sediul PSD ar fi avut loc o ședință restrânsă la care s-ar fi discutat despre „o ripostă dură, care să fie ținută minte, din partea forțelor de ordine", spune o sursă din MAI.

Sursă MAI: Există dovezi directe ale implicării președintelui PSD în reprimarea violentă din 10 august, scrie comisarul.ro.

Conform acestei surse, ale cărei declarații se găsesc și la dosarul de la Parchetul Militar, la sediul PSD ar fi avut loc o ședință restrânsă la care s-ar fi discutat despre „o ripostă dură, care să fie ținută minte, din partea forțelor de ordine".

La această întâlnire s-ar fi pus la cale și mesajele care să fie transmise de la vârful PSD către șefii Jandarmeriei și Poliției. Cel care s-a angajat să lanseze pe piață aceste mesaje ar fi fost chiar Dragnea, care ulterior a ieșit la TV și a declarat că are informații că se încearcă o lovitură de stat.

Tot Dragnea ar fi fost cel care, spune sursa, a indicat și aprobat textele care să fie distribuite la Antena 3 și România TV, dar și structurilor de conducere ale MAI și Jandarmeriei. Aceste texte au fost distribuite cu 4 zile înaintea mitingului din 10 august.

Conform aceleași surse, în acest moment se fac presiuni uriașe asupra fostului prefect de București, Speranța Cliseru, să-și schimbe declarațiile date în fața procurorilor.

Şapte din cele opt documente referitoare la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei au fost declasificate, inclusiv raportul referitor la intervenția forțelor de ordine pentru reprimarea manifestației, potrivit unor surse din Ministerul de Interne.

Pe 14 septembrie, Liviu Dragnea a fost audiat la Parchetul General în calitate de martor în dosarul violențelor de la mitingul din 10 august.

Dragnea a declarat la ieșirea din Parchet că a fost întrebat de procurori dacă are elementele de sprijin în ce privește acuzația de lovitură de stat, precizând că "Tot ce am avut de spus am spus în fața procurorilor ca martor".

"Eu nu am primit informări nici de la SRI, nici de la ministerul de interne, nici de la nimeni", a precizat liderul PSD.

În dimineața zile în care Dragnea a fost audiat, înainte ca liderul PSD să ajungă în fața procurorilor, doi inspectori de la Inspecția Judiciară au descins la secția Parchetelor Militare din cadrul Pachetului General, solicitând procurorilor tot dosarul penal care vizează violențele comise de jandarmi împotriva manifestanților la mitingul din 10 august.

"Pretextul a fost să-l audieze pe procurorul Corbu și să ia actele din dosarul violențelor din 10 august făcut de procurorul Bogdan Pârlog ca să-i verifice activitatea, însă inspectorii de la IJ au luat la studiat tot dosarul. Nu doar li s-au comunicat actele procurorului Pârlog, dar li s-a predat tot dosarul să-l vadă câteva ore. Insistau sa li se pună la dispoziție toate documentele, să vadă unde s-a ajuns cu ancheta. Vizita a fost una neanunțată. Așa că au putut să-l liniștească cât de cât pe Dragnea. înainte de audierea lui la Parchet", au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul Inspecției Judiciare.