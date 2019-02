Surprize de la meteo. Cum va fi vremea în următoarele 3 zile

Vremea schimbă foaia! După ce am avut un nou episod de iarnă veritabilă, meteorologii ne dau vești bune!

JOI, 14 FEBRUARIE

O zi normalã din punct de vedere al temperaturilor, în cea mai mare parte a ţãrii, cu maxime între 0 şi 9 grade. Cerul va fi parţial innorat în sud-vest şi predominant innorat în rest. Vor mai cadea precipitaţii slabe, mixte, pe arii restrânse, în jumãtatea estica a tarii şi cu totul izolat în rest. La munte va continua sa ninga, cu precãdere în Carpaţii Orientali. Iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri pe crestele muntilor, dar temporar şi la cote mai reduse, si în Dobrogea şi Moldova.

BUCUREȘTI

In Bucuresti, o zi temporar înnorata, asta inseamna ca ne vom bucura si de soare. Vântul va sufla slab şi moderat, iar maxima va fi în jur de 7 grade.

MUNTE

La munte, mai mult innorat, ninge temporar în cea mai mare parte a zonei montane şi se depune strat nou de zãpadã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri pe creste, unde viscoleste ninsoarea şi spulberă zãpada. Maximele, în jurul celor normale pentru aceastã datã, ...

VINERI

Temperaturile se mentin apropiat de normalul momentului -maxime pozitive in toata tara, de la 1 grad la Miercurea Ciuc pina la 9 grade la Timisoara si Drobeta, poate chiar 10 grade în Dealurile de Vest. Cerul va fi variabil, cu înnorãri în sudul şi estul ţãrii, unde mai ales în prima parte a zilei, cu totul izolat, vor mai fi ceva precipitaţii slabe, mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în special în sud-estul tarii şi la munte.

In Bucuresti, înnorat si, posibil, precipitaţii slabe, trecatoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în timpul zilei. Dimineata, -2…0 grade, la amiaza, 5...6 grade Celsius.

SÂMBĂTĂ

vremea se încãlzeste, mai semnificativ în nord şi nord-est, urmând ca astfel temperaturile sã se situeze peste normalul perioadei, in toata tara -maxime, de la 2-4 grade, in depresiuni, pina la 8-9 grade, frecvent, in zonele de cimpie si deal, izolat chiar si 10-11 grade. Cerul va fi variabil, vântul va sufla cel mult moderat, cu intensificãri temporare în zona înaltã a Carpaţilor Meridionali. Dimineaţa, pe spaţii mici, în zonele joase de relief, va fi ceaţã.

Se incazeste si in Bucuresti, vineri, astfel cã valorile termice se vor situa peste cele caracteristice perioadei. –3…-1 grad dimineata si in jur de 10 grade la amiaza, in conditii de cer variabil si vântul slab, cel mult moderat.