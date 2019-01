Surpriză uriașă pentru Bradley Cooper

Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Alfonso Cuaron ("Roma"), Peter Farrelly ("Green Book"), Spike Lee ("BlacKkKlansman") şi Adam McKay ("Vice") se numără printre cineaştii nominalizaţi marţi la premiile Sindicatului Regizorilor Americani (Directors Guild of America, DGA), considerate un bun barometru pentru Oscaruri.

Printre absenţele notabile de pe lista nominalizărilor figurează mai mulţi regizori cunoscuţi, care au semnat producţii apreciate de critică, cum ar fi: Yorgos Lanthimos ("The Favorite"), Barry Jenkins ("If Beale Street Could Talk") şi Ryan Coogler ("Black Panther").



De asemenea, grupul nominalizaţilor din acest an nu include nicio femeie regizor. Anul trecut, Greta Gerwig ("Lady Bird") a devenit doar a opta femeie care a primit o nominalizare la premiile DGA de la înfiinţarea acestor premii în 1948.



Nominalizările la premiile DGA sunt de obicei un bun indicator pentru filmele regizorilor nominalizaţi în cursa pentru cel mai bun film la Oscaruri. De când Academia a extins nominalizările la această categorie în 2009, singura dată când acestea nu au inclus o peliculă a unui regizor nominalizat la premiile DGA a fost în 2011, atunci când votanţii au neglijat filmul lui David Fincher "The Girl With the Dragon Tattoo".



Pentru Lanthimos, Coogler, Jenkins sau alţii, consolarea vine din faptul că alegerile Academiei nu s-au suprapus complet cu cele ale DGA din 2010. În opt ani, Oscarurile şi premiile DGA s-au suprapus la categoria "cel mai bun film" de 35 din 45 de ori.

Cooper a primit două nominalizări din partea Sindicatului Regizorilor Americani, figurând şi printre cineaştii nominalizaţi pentru cel mai bun film de debut, alături de Bo Burnham ("Eighth Grade"), Carlos Lopez Estrada ("Blindspotting"), Matthew Heineman ("A Private War") şi Boots Riley ("Sorry to Bother You").



Câştigătorii premiilor DGA vor fi anunţaţi la 2 februarie.