SURPRIZĂ pentru Prima Doamnă a României. Ce a primit de ziua ei

Carmen Iohannis împlinește joi 57 de ani. Elevii săi de la clasa a 12-a E a Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" din Sibiu, unde este profesor de engleză, au sărbătorit-o cu o zi mai devreme, pe 1 noiembrie, însoțind-o la biserică și, apoi, așteptând-o în sala de curs cu un tort și flori.

"Planificasem de mult timp ce voiam să facem de ziua dânsei, așa că ne-am învoit și am mers, la ora 10, împreună, la biserică, pentru că știam cât de important e pentru doamna dirigintă să meargă pe 1 noiembrie la slujbă. Plus că noi astăzi nu avem ore cu ea, așa că am profitat ieri", a povestit Maria, una dintre elevele sale, citată de Tribuna.ro.

După slujba de la biserică, elevii au revenit în clasă, unde au așteptat-o pe soția președintelui României cu tort și un aranjament floral și i-au cântat "La mulți ani!".

"În fiecare an, noi ne pregătim din vreme pentru aniversarea dânsei. Ne-a surprins și ea anul acesta, ne-a comandat pizza. A fost foarte fericită", a mai spus Maria.