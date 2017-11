Surpriză pentru impiegatul de mişcare care a observat fumul ce ieşea din trenul încărcat cu nitrat

Impiegatul de mişcare, ce a oprit în Prahova trenul încărcat cu nitrat de amoniu, după ce a observat că dintr-un vagon iese fum, va fi premiat de CFR.

Potrivit CFR Infrastructură, impiegatul de mişcare din staţia Comarnic Ilie Şerban a oprit trenul de marfă încărcat cu nitrat de amoniu, după ce a observat o degajare de fum când trenul tranzita staţia.

”La trecerea trenului prin staţia Comarnic am observat o degajare de fum la un boghiu. Am luat imediat legătura cu mecanicul, prin staţie şi i-am spus să oprească trenul. Garnitura s-a oprit între staţiile Comarnic şi Câmpina, în apropiere de halta Breaza. După ce a verificat trenul, mecanicul mi-a confirmat degajarea de fum. Am pus imediat mâna pe telefon şi am sunat la 112, apoi mi-am anunţat şefii ierarhici”, a spus angajatul CFR.

”Ilie Şerban, impiegat de mişcare din anul 1992, va fi premiat de CFR SA, conform prevederilor CCM, pentru îndeplinirea cu maximă responsabilitate şi la timp a sarcinilor de serviciu”, arată CFR Infrastructură.

Un vagon al unui tren încărcat cu nitrat de amoniu a luat foc, marţi, fiind oprit între staţiile Comarnic şi Câmpina pentru intervenţia ISU. Zeci de persoane au fost evacuate, iar după câteva ore incendiul a fost lichidat. Pompierii din Prahova au stabilit că trenul marfar încărcat cu nitrat de amoniu a luat foc din cauza unor scântei de la saboţii prin frânare, care au aprins podeaua din lemn.