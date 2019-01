Surpriză la Australian Open! S-au aflat finaliștii

Numărul 1 ATP, Novak Djokovic, s-a calificat pentru a şaptea oară în finala de la Australian Open, acolo unde are şase trofee câştigate.

Jucătorul din Serbia s-a impus fără emoţii în faţa numărului 31 în ierarhia mondială, Lucas Pouille, în trei seturi, scor 6-0, 6-2, 6-2, după o oră şi 25 de minute de joc.

"A fost unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am făcut vreodată aici. Totul a funcţionat astăzi, lucrurile s-au petrecut aşa cum mi-am imaginat înaintea meciului. Am revenit la acest nivel pentru că am crezut în acest proces, am crezut mereu că pot reveni la cel mai bun nivel", a declarat Djokovic, la finalul meciului.

Finala de Australian Open: Novak Djokovic (nr. 1 ATP) vs Rafael Nadal (nr. 2 ATP)

Finala de la Melbourne va fi cea de-a 53-a confruntare directă dintre Nadal şi Djokovic. Statistica meciurilor câştigate este de partea sârbului, care conduce cu 27 la 25. În ultima întâlnire, liderul ATP l-a învins pe sportivul din Spania, în semifinalele de la Wimbledon 2018.

Este a doua finală jucată între cei doi tenismeni la turneul de Grand Slam de la Australian Open. În 2012, Djokovic a câştigat meciul, care a durat aproape şase ore. A fost cea mai lungă finală all-time de la un turneu de Gand Slam.

Dacă va câştiga, Djokovic va deveni singurul jucător care ridică trofeul de la Antipozi de şapte ori.

Finala dintre numărul unu şi al doilea mondial va fi duminică, 27 ianuarie, de la ora 10:30.

