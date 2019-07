Surpriză în afacerea corvetelor. Olandezii nu se dau bătuți

Epopeea corvetelor nu a luat sfârşit. Compania olandeză Damen a contestat licitația de 1,6 miliarde euro atribuită de Ministerul Apărării asocierii dintre Naval Group (Franța) și Șantierul Naval Constanța.

Potrivit documentului depus de Damen la Curtea de Apel București, olandezii au reclamat ca ilegală recenta decizie a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, conform căreia o plângere a Fincantieri ar fi tardivă.

Drept consecință, spun sursele Realitatea TV, Ministerul Apărării nu va semna contractul cu Naval Group, încă, ci va aștepta decizia Curții de Apel București în legătură cu plângerea de la CNSC a italienilor de la Fincantieri.

Numai că italienii și-au retras plângerea. Asta înseamnă, însă, că cel mai probabil documentul depus de Damen rămâne fără obiect.

Confor unui comunicat al companiei olandeze, Damen a înaintat o plângere la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) continuând un litigiu inițiat anterior de Fincantieri, și - în paralel - a sesizat Tribunalul București pentru multiple nereguli care au afectat rezultatul Programului de înzestrare esențial „Corvetă multifuncțională". Facem următoarele declarații pe această temă:

- Decizia Damen vine ca urmare a faptului că toate părțile implicate în licitație, inclusiv autoritatea contractantă, au ridicat multiple aspecte de legalitate și de încălcare a confidențialității, unele dintre ele fiind invocate ca temei pentru suspendarea procedurii în trecut, chiar de către Ministerul Apărării Naționale.

- În loc să fie suspendată licitația până la momentul la care ar fi fost încheiate toate anchetele privind modul în care s-a derulat programul de înzestrare, licitația ridică și mai multe suspiciuni, incertitudini și controverse care au impact asupra reputației României și asupra programelor de achiziții publice atât în țară cât și în străinătate.

- Acțiunile noastre vin în contextul în care autoritățile nu au reușit să clarifice definitiv aceste preocupări, ducând de asemenea la întrebări de natură etică cu privire la licitație.

- Procedura a stat sub semnul unor scurgeri inacceptabile de informații clasificate, inclusiv cu privire la elemente din ofertele financiare care au fost confirmate săptămâna trecută de autorități. În plus, multiple anchete jurnalistice arată că unul dintre dintre participanții la licitație nu a îndeplinit criteriile necesare pentru a se înscrie în această procedură. In plus, corvetele riscă să nu fie construite în întregime în România, ci doar asamblate într-un șantier naval de pe teritoriul țării, fapt care este contrar cerințelor licitației.

- Damen este, de asemenea, de părere că o cooperare între doi participanți la licitație ar trebui să fie baza pentru descalificarea acestora. Renunțarea la o procedură legală inițiată de către unul dintre participanți a fost în beneficiul celuilalt participant, câteva zile mai târziu.

- Securitatea națională și procedurile licitației trebuie să asigure respectarea deplină a normelor impuse și verificarea capabilităților declarate și solicitate ca fiind autentice și reale.

- În condițiile în care autoritățile au declarat public faptul că prețul nu a fost singurul criteriu de desemnare a câștigătorului, Damen consideră că a oferit cea mai potrivită soluție pentru necesitățile navale românești: conține sisteme de armament interoperabile la nivelul alianței NATO, aducând împreună cele mai bune companii din industriile de apărare din Europa și Statele Unite ale Americii (BOEING, RAYTHEON, GENERAL DYNAMICS). Această soluție poate să fie construită în România, de către un șantier naval din România, cu forță de muncă românească și cu experiență în domeniu, gata să înceapă construcția navelor imediat și în termenele de buget și de timp stabilite.