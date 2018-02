Surpriza din calculatorul procurorului Iorga Moraru. Discuţiile cu milionarul Florian Walter

Doua discutii telefonice pe care procurorul Mihaiela Iorga Moraru le-a avut cu milionarul Florian Walter sunt probe cheie in dosarul care a fost trimis la Inalta Curte.

Afaceristul i-a dezvaluit lui Iorga Moraru posibile infractiuni de santaj la adresa unor politicieni. Discutiile au fost inregistrare si gasite in calculatorul procurorului de la DNA, scrie ziare.com.



"Trebuie sa aveti un pic de rabdare. Lucrurile nu se rezolva peste noapte. O sa se administreze cel mai probabil o expertiza, o sa vedeti ce spune expertiza...", ii transmitea, intr-o discutie telefonica, Mihaiela Iorga Moraru lui Florian Walter, afaceristul care controleaza firma Romprest.



Milionarul era fugit in Emiratele Arabe Unite si era dat in urmarire internationala. Asta dupa ce procurorii DIICOT Ploiesti l-au acuzat ca a coordonat un grup infractional organizat care ar fi desfasurat operatiuni financiare din sfera evaziunii fiscale si a spalarii banilor. Din Dubai, Florian Walter a contactat-o pe Iorga Moraru si au avut mai multe discutii. Convorbirile au fost inregistrate de procuror cu un reportofon si stocate in calculator.



Atunci cand Iorga Moraru a fost revocata din functia de procuror la DNA, unul din politistii care lucra cu aceasta si-a adus aminte de aceste interceptari. El se ocupase de descarcarea fisierelor din reportofon in calculator, la solicitarea procurorului.



Intr-o convorbire, datata 6 octombrie 2015, Walter are o rugaminte la Iorga Moraru. Sa-i spuna ce crede despre dosar, in conditiile in care cazul era la DIICOT.



Florian Walter: O rugaminte am si io la dumneavoastra. Ce credeti de dosarul asta al meu ca sta intre DIICOT si DNA?

Mihaiela Iorga Moraru: Pai, io zic ca nu sta intre DIICOT si DNA. Din cate am inteles este la DNA. Deci nu mai e la... nici intre DIICOT si DNA.

Florian Walter: Da. A intrebat avocatu' meu si nu se intampla nimic in el. De fapt cele trei declaratii, doamna, sa zic asa, cele trei declaratii, doamna,... neinteligibil... sa le cititi si dumneavoastra. N-au nicio legatura cu zece, unu la suta din realitatea adevarata. N-au legatura.

Mihaiela Iorga Moraru: Trebuie sa aveti un pic de rabdare. Lucrurile nu se rezolva peste noapte. O sa se administreze cel mai probabil o expertiza, o sa vedeti ce spune expertiza...

Florian Walter: Da.

Mihaiela Iorga Moraru: Dar foarte multe din explicatii...



Florian Walter: Am o rugaminte, am o rugaminte si eu personal la dumneavoastra. Daca puteti, nu sa ma ajutati pe mine personal, macar sa ajutati compania si familia mea, atata va cer.

Mihaiela Iorga Moraru: (ofteaza) Deci, atat cat sta in puterile mele sa apar ceea ce este corect, o voi face.

Florian Walter: Adica sa aparati cu legea, doamna, nu altceva.

Mihaiela Iorga Moraru: Pai, asta va spun. Tot ceea ce este legal voi face, stati linistit.

Florian Walter: Si ar fi pacat sa se distruga o companie in care lucreaza peste trei mii doua sute de oameni. Pacat mare.

Mihaiela Iorga Moraru: Stiu ca asa e.

Florian Walter: Daca..., ca v-am spus de acel Capatana (Mario Jean Capatana, afacerist apropiat lui Dragos Dobrescu- n.red) vedeti ca e speriat.

Mihaiela Iorga Moraru: Da. O sa incerc sa discut si cu el.