Surpriză de proporții: Mașina anului în Europa este un model electric

Anul 2019 a venit cu o surpriză de proporții pentru cel mai important concurs al industriei auto din Europa. Dacă până acum modelele câștigătoare erau, cu precădere, cele din clase mai populare, precum medie sau compactă, anul 2019 a consemnat o premieră: prima mașină electrică ce câștigă prețiosul trofeu.

Jaguar I-Pace a primit titlul Mașina Anului 2019 în Europa. SUV-ul electric l-a învins în finală în duel direct pe Alpine A110, după ce juriul a decis inițial că cele două modele sunt la egalitate.

Jaguar I-Pace este Mașina Anului 2019 în Europa. Într-un eveniment care a avut loc la Geneva, în preziua deschiderii primului salon auto european, jurnaliștii care fac parte din juriul European Car of the Year i-au acordat SUV-ului electric I-Pace cel mai râvnit trofeu de acest tip din Europa. Jaguar I-Pace a primit în total 250 de puncte în urma votului reprezentanților media. La egalitate cu modelul producătorului britanic a fost și sportivul Alpine A110. În urma acestui rezultat, jurnaliștii care au făcut parte din juriul European Car of the Year au votat încă o dată favoritul, însă de această dată au putut alege doar dintre cele două modele amintite mai sus. Votul final a fost și el unul strâns: 18 voturi pentru Jaguar I-Pace și 16 pentru Alpine A110.

Totodată, Jaguar I-Pace devine primul SUV cu sistem electric de propulsie care primește acest premiu. Mai mult decât atât, modelul britanic este al treilea vehicul electrificat (hibrid, plug-in hybrid, electric) care se bucură de trofeul european. În trecut, Nissan Leaf și Opel Ampera au câștigat votul juriului european.

Kia Ceed a reușit să ocupe poziția a treia a topului cu 247 de puncte. Noua generație Ford Focus a ocupat locul al patrulea în votul jurnaliștilor europeni (235 puncte) și a fost urmat de Citroen C5 Aircross (210), Peugeot 508 (192) și Mercedes-Benz Clasa A (116).

Loc Model Punctaj 1 Jaguar I-Pace 250 2 Alpine A110 250 3 Kia Ceed 247 4 Ford Focus 235 5 Citroen C5 Aircross 210 6 Peugeot 508 192 7 Mercedes-Benz Clasa A 116

Jaguar I-Pace a fost introdus pe piața din România în martie 2018. Modelul electric dezvoltat de constructorul britanic este echipat cu două motoare electrice capabile să ofere un total de 400 de cai putere și 696 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h are loc în 4.8 secunde.

Bateria lui Jaguar I-Pace are o capacitate de 90 kWh și promite să ofere o autonomiede până la 480 de kilometri, valoare măsurată conform noului ciclu WLTP. Pe piața din România, cea mai accesibilă versiune I-Pace are un preț de pornire de 77.945 de euro cu TVA.

Cei 7 finaliști au fost selectați dintr-o listă inițială de 38 de modele lansate anul trecut și considerate reprezentative pentru piața europeană. Pentru a fi eligibil în competiţia Car of the Year 2019, un model trebuie să fie disponibil pe piaţă înainte de finalul anului 2018, iar estimarea de vânzări trebuie să depăşească 5.000 de unităţi pe an. După primele faze ale competiţiei au rămas doar şapte modele care au candidat pentru titlul de Maşina Anului în Europa.