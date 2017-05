Surpriză! Cu ce maşină a mers Reghe la "Palat", ca să-l roage pe Gigi Becali să-i accepte demisia

Reghecampf s-a despărţit luni de FCSB, după o discuţie cu Gigi Becali la "palatul" latifundiarului, din Bucureşti.

Fostul antrenor al roş-albaştrilor a mers la întâlnire la volanul unui Rolls Royce Ghost de 350.000 de euro! Bolidul este înmatriculat cu numere de Statele Unite ale Americii, acolo unde Reghe şi Prodanca deţin proprietăţi.

"Din punctul meu de vedere, plec de la Steaua într-un moment în care echipa este campioana Ligii 1. Mă bucur pentru încrederea pe care Becali mi-a acordat-o. Sunt bucuros că am reușit să construim o echipă puternică. Gigi va investi și va face o formație tare la Steaua. Ambele părți sunt nemulțumite, că așa e în business la o despărțire.

Am mai multe oferte din zona arabă, toate sunt de fapt de acolo, dar nu am luat o decizie. Am două-trei oferte clare, 100%. I-am cerut și patronului părerea, rămâne un om foarte apropiat. De săptămâna viitoare o să mă întâlnesc cu anumiți oameni și o să iau cea mai bună decizie pentru mine și familia mea.

"Dică este un antrenor tânăr, stelist adevărat, care merită această șansă. A pornit de jos, a fost și secund la Steaua, m-aș bucura foarte mult să reușească", a spus reghe după şedinţa cu Becali.

Sursa foto: captură Digisport