Surpriză! Ce se întâmplă cu nunta lui Radu Mazăre

Nunta lui Radu Mazăre va fi oficiată de o directoare din cadrul primăriei sectorului 5 al Capitalei, nu de edilul Daniel Florea, a informat Realitatea TV.

Informaţia a fost dezvăluită chiar de Daniel Florea pentru Realitatea TV. Primarul nu exclude, însă, posibilitatea să se răzgândească şi să fie chiar el cel care îi uneşte civil pe Mazăre şi logodnica sa.

Daniel Florea susţine că acest lucru depinde de o eventuală solicitare a fostului edil de la malul mării. Nunta dintre Radu Mazăre şi Roxana Mihalache va avea loc pe 10 iulie.

Radu Mazăre este încarcerat la penitenciarul Rahova unde ispăşeşte o condamnare la nouă ani de închisoare.

"Eu am primit cererea lui și am aprobat-o pentru 10 iulie si am desemnat-o chiar pe directoarea directiei să oficieze nunta. Daca va exista o solicitare in acest sens, ma voi gândi, dar pana pe 10 iulie e mult timp", a spus Florea pentru Realitatea TV.