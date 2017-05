SURPRIZĂ! Au "scurs" pe net primele imagini cu noua Dacia Duster, ce va fi lansată în septembrie

Dacia a scos noul Duster în premieră în teste. Prototipul se află în ultimele faze de dezvoltare. Noul SUV va debuta oficial la Salonul Auto de la Frankfurt.

Prototipul este acoperit in intregime de camuflaj, insa putem observa ca forma generala ramane neschimbata, la fel si garda inalta la sol, conform 4tuning.ro. Din cate se pare aceste exemplare sunt in ultimele faze de dezvoltare, asadar majoritatea detaliilor estetice se vor regasi si pe versiunea de productie.

Dacia urmeaza sa prezinte in premiera noul Duster cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt, care isi va deschide portile in luna septembrie a acestui an.

Cum arată noua dacia Duster, în Galeria Foto. Sursa foto: motor1.com