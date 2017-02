Surprinzător: în Marea Britanie două LEGUME se vând cu raţia în magazine. Care e motivul

Două dintre principalele supermarketuri din Marea Britanie au anunțat vineri că au început să raționalizeze vânzările de salată iceberg și brocoli din cauza penuriei de astfel de legume provenite din Spania, informează AFP.

Tesco, cel mai mare grup de distribuție din Marea Britanie, a introdus o limită de trei salate iceberg per persoană, a precizat un purtător de cuvânt al grupului. "Ne confruntăm cu unele probele de stoc din cauza vremii nefavorabile din Spania", a explicat purtătorul de cuvânt, precizând că această situație afectează toate magazinele grupului din Marea Britanie.



Rivalul Morrisons, al patrulea grup britanic de distribuție, a fost și mai radical, introducând o limită de două salate și trei brocoli per client, a subliniat un purtător de cuvânt. "Am introdus aceste cote pentru a ne asigura o bună aprovizionare a clienților noștri obișnuiți", a explicat purtătorul de cuvânt.



O parte din teritoriul Spaniei a fost afectat la finele anului trecut de ploi torențiale, urmate de un val de frig în ianuarie care a lovit în special zonele din sudul țării, unde s-au înregistrat căderi de zăpadă excepționale. Aceste evenimente meteorologice au afectat producția de fructe și legume, chiar dacă o parte din culturi erau produse în seră.



Tot ca o consecință a evoluțiilor meteo nefavorabile, Marea Britanie suferă de mai multe săptămâni și de o penurie de dovlecei, vinete și țelină, fără însă ca aceste legume să fie raționalizate. Penuria ar putea dura însă până la primăvară, ceea ce ar putea conduce la creșteri de prețuri deoarece supermarketurile ar putea fi obligate să importe legumele din țări mai îndepărtate, precum SUA.



Numeroși britanici au reacționat la aceste penurii și creșteri de prețuri prin mesaje pe rețelele sociale, publicând fotografii cu rafturi goale însoțite de mesaje de tip #courgettecrisis ('criză de dovlecei') și #lettucecrisis ('criză de salată').