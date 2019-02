Surpriza făcută fanilor de Lady Gaga: ce a făcut artista

Lady Gaga şi-a făcut două tatuaje noi, dintre care unul în cinstea succesului său cu rolul din filmul nominalizat la Oscar ''A Star is Born''.

Actriţa şi cântăreaţa a postat o fotografie pe Instagram cu un trandafir tatuat de-a lungul coloanei vertebrale, însoţit de mesajul "La vie en rose". În film, personajul lui Gaga, o cântăreaţă pe nume Ally, interpretează cunoscuta melodie a lui Edith Piaf.



Cel de-al doilea tatuaj reprezintă un portativ, cu notele muzicale ''GAGA'', în cinstea numelui ei, tipărit pe braţ.



Ea şi-a anunţat fanii că a reuşit să-şi corecteze tatuajul, acesta având iniţial numai patru linii pe portativ, relatează BBC. "Criza muzicală a fost evitată. Prea multe tequila. Am uitat cea de-a cincea linie la portativ", a scris ea pe Instagram.



Lady Gaga, care are peste zece tatuaje pe corp, este nominalizată la categoria ''Cea mai bună actriţă'' la premiile Oscar pentru rolul din "A Star is Born" în care joacă alături de Bradley Cooper.

Filmul este de asemenea nominalizat la categoriile ''Cel mai bun film'', ''Cel mai bun actor'' (Bradley Cooper) şi ''Cel mai bun cântec original'' (Shallow).

