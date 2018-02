Superimunitatea judecătorilor Curții Constituționale, votată de Senat

Superimunitate pentru judecătorii Curții Constituționale. Asta au votat, în urmă cu puțin timp, senatorii iar decizia lor este definitivă. Dacă proiectul va fi promulgat, judecătorii CCR nu pot fi urmariti penal, retinuti, arestati sau trimisi in judecata decat cu votul a doua treimi dintre ei.

Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege prin care se acorda o superimunitate judecatorilor Curtii Constitutionale, in sensul in care acestia nu pot fi urmariti penal, retinuti, arestati preventiv si nici trimisi in judecata decat cu votul a doua treimi dintre ei (6 din 9 judecatori).

Senatul este camera decizionala, legea urmând sa mearga la promulgare. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017.

Judecatorii CCR nu pot fi urmariti penal, retinuti, arestati sau perchezitionati sau trimisi in judecata penala decat cu incuviintarea plenului Curtii Constitutionale, la cererea ministrului Justitiei, sesizat de procurorul general al Parchetului de pe langa ICCJ, spune legea.

Incuviintarea se da cu votul a doua treimi din numarul judecatorilor CCR, dupa ascultarea judecatorului in cauza", este o modificare adusa Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

Proiectul prevede ca, pentru infractiuni savarsite de judecatorii CCR, urmarirea penala si trimiterea in judecata se face numai de catre Parchetul de pe langa ICCJ, iar competenta de judecata apartine ICCJ.

"In caz de infractiune flagranta, judecatorii CCR pot fi retinuti si supusi perchezitiei, ministrul Justitiei informandu-l de indata pe presedintele CCR", se arata in proiectul de lege.

Judecatorul trimis in judecata penala poate fi suspendat prin decizia plenului CCR adoptata cu votul a doua treimi din membrii CCR. In cazul unei decizii de achitare, suspendarea inceteaza, iar in cazul unei decizii definitive de condamnare, mandatul de judecator al Curtii inceteaza de drept, potrivit sursei citate.

Potrivit unui amendament adoptat de Comisia Juridica a Senatului, judecatorul care a fost numit pentru restul de mandat al unui alt judecator, cu o durata mai mica de 5 ani, va putea fi numit, la reinnoirea Curtii Constitutionale, pentru un mandat complet de 9 ani.

"Dupa incetarea mandatului ca urmare a expirarii termenului pentru care a fost numit, judecatorul Curtii Constitutionale poate opta pentru intrarea in avocatura sau notariat, fara examen, ca avocat definitiv sau notar public", mai prevede proiectul de lege.

Legea adoptata aduce modificari si in ceea priveste calcularea pensiei judecatorilor CCR.

"Judecatorii Curtii Constitutionale cu o vechime in munca de cel putin 25 de ani, indiferent de varsta si de data pensionarii, beneficiaza, la cerere, de pensie de serviciu egala cu 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara. Pentru fiecare an care depaseste vechimea mentionata, la cuantumul pensiei se adauga cate 1% din baza de calcul, fara a o putea depasi. Pensia astfel stabilita se actualizeaza in raport cu indemnizatia de incadrare bruta lunara", potrivit sursei citate.

Pensia de serviciu a judecatorilor CCR poate fi cumulata cu orice venituri realizate.

La incetarea mandatului, ca urmare a imposibilitatii exercitarii sale din motive de sanatate, judecatorii Curtii Constitutionale beneficiaza de o suma egala cu indemnizatia neta pe 6 luni de activitate, se mai arata in initiativa legislativa.