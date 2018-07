Super-truc. Cum să faci cel mai cremos piure

Dacă vrei să prepari un piure delicios, ai nevoie să ştii câteva trucuri importante.

"Pentru un piure cu adevarat cremos, cartofii trebuie sa piarda in timpul prepararii o cantitate cat mai mare din umezeala pe care o contin in mod natural. De aceea, incercati sa pregatiti cartofii pentru piure copti in cuptor, pe pat de sare, 45-60 de minute, la 180-200 de grade Celsius.



Spalati, uscati, cu o crestatura adanca de vreo 0.5 cm, pe diametrul lor. Sarea și crestatura vor ajuta hotarator la evaporarea lichidului care n-ar fi bine sa ajunga in preparatul final, imbogatit cu unt, lapte, galbenuș de ou etc, in functie de utilizarea finala.



Scoși din cuptor, taiati in jumatati chiar pe crestatura despre care vorbeam și lasati sa se racoreasca inainte de a-i pasa.", scrie Viorel Copolovici pe pagina sa de Facebook.