Super alimente pentru detoxifierea de vară - ce trebuie să mănânci pentru a fi sănătos

Vara este un moment minunat pentru detoxifierea organismului deoarece fructele şi legumele proaspete, care uşurează acest proces, pot fi găsite pretutindeni.

Deşi este foarte importantă pentru organism, dieta de detoxifiere este adoptată de aproximativ 40% din populaţie. Iată câteva alimente care curăţă organsimul!

1. Pepenele este principalul fruct de vară care detoxifica organismul

1.Conţine cantităţi mari de citrulina. Acest lucru ajuta la crearea argininei care elimină amoniacul şi alte toxine din organism.

2.Este bogat în fibre dietetice. Acest lucru ajuta la menţinerea colonului curat, ajutându-vă să vă curăţaţi corpul.

3.Conţine glutation care ajută la îmbunătăţirea funcţiei hepatice. Glutationul este cel mai puternic agent antioxidant şi detoxifiant al organismului.

4.O bună sursă de potasiu. Potasiul echilibrează cantităţile mari de sodiu în dietele noastre care vă sprijină rinichii şi este excelent pentru curăţarea lor.

5.Reduce inflamaţia. Mai puţine inflamaţii înseamnă o încărcare toxică mai scăzută în organism.



2. Castraveţii ajută la eliminarea toxinelor din organism.

Conţinutul ridicat de apă din castraveţi va face să vă mişcaţi sistemul urinar. O jumătate de cană de castravete feliat are doar 8 calorii. Acesta este foarte alcalin, o parte importantă a menţinerii unei diete echilibrate.



3. Lămâile sunt prietenele ficatului.

Lămâie alcalizează organismul. Acest lucru ajuta la restabilirea echilibrului pH-ului corpului. Ficatul iubeşte lămâile. Acest fruct este un stimulent minunat pentru ficat şi este un dizolvator al acidului uric şi al altor otrăvuri. Lămâile ajută la curăţarea rinichilor.



„Vitamina C contribuie la menţinerea funcţionării normale a sistemului imunitar în timpul exerciţiilor fizice şi după acestea, la formarea normală a colagenului pentru funcţionarea normală a vaselor de sânge, a sistemului osos, a ligamentelor, gingiilor şi dinţilor. De asemenea, ajuta la normalizarea metabolismul energetic şi la funcţionarea normală a sistemului nervos, menţine sănătatea psihică, ajuta la funcţionarea normală a sistemului imunitar, la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ”, explica cercet. dr. Horaţiu Albu.



4. Afinele sunt unele dintre cele mai vindecătoare alimente.

S-a constatat că reduc inflamaţia, au proprietăţi antivirale şi ajuta la blocarea toxinelor de la trecerea barierei hemato-encefalice care face accesul către creier creier. Afinele conţin Vitamina C, un element care ajuta în procesul de detoxifiere.



5. Zmeură are un conţinut scăzut de calorii.

Indicele glicemic al zmeurei este de 3 ori mai mic decât al altor fructe, ceea ce înseamnă că este o hrană cu conţinut scăzut de glucoză. Acestea echilibrează zahărul din sânge şi pot fi introduse foarte bine în dieta de detoxifiere.

