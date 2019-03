Supa de pui cu ghimbir are efecte imediate! Uite cât de simplu se prepară

Supa de pui este cel mai vechi remediu pentru a trata răcelile, acest preparat reușind să ofere organismului substanțele de care are nevoie pentru a lupta împotriva bolii.

Studiile cercetătorilor au demonstrat că supa de pui are capacitatea de a trata răcelile apărute în sezonul rece. Mai exact, aceasta are o compoziție care reduce inflamațiile, infecțiile respiratorii și principalele simptome ale gripei. Astfel, aceștia sunt de părere că pe lângă tratamentul clasic, o supă de pui poate face minuni pentru organism, mai ales în perioadele mai reci ale anului, potrivit dailymail.co.uk. În plus, acest preparat are un efect mult mai puternic atunci când în compoziția lui este adăugat și ghimbirul, plantă care întărește sistemul imunitar și luptă împotriva microbilor.

Cum prepari supa de pui cu ghimbir?

Ingrediente:

un pui pentru gătit

3 cepe

1 cartof

1 ardei gras

1 morcov

pătrunjel

1 felie de țelină

1 praf de ghimbir

sare și piper

Mod de preparare:

Curăță puiul și pune-l la fiert. În timp ce puiul este pe foc, toacă legumele și adaugă-le peste carnea de pui, după care lasă totul să fiarbă aproximativ o oră, o oră și jumătate. Aproape de final, adaugă praful de ghimbir, sarea și piperul. Înainte de a servi supa, poți presăra câteva firicele de pătrunjel proaspăt. Acesta va da un plus de gust preparatului tău.

Supa de pui cu ghimbir se prepară foarte simplu și are multiple beneficii pentru organism, motiv pentru care este recomandată atunci când temperaturile sunt foarte scăzute.

avantaje.ro