Supa care tratează cancerul, curăţă rinichii şi vindecă bolile de ficat

Stiati ca exista unele mancaruri care pot fi considerate adevarate medicamente si care pot trata boli grave?

Iata mai jos cum sa prepari supa lui Hipocrate, ce poate fi folosita pentru tratarea cancerului si a bolilor de rinichi si ficat.



Aveti nevoie de urmatoarele ingrediente:



– usturoi

– aproximativ 700 de grame de rosii

– o radacina de patrunjel

– 4 cepe

– cateva fire de patrunjel



Mod de preparare: toaca marunt usturoiul, rosiile, radacina si firele de patrunjel. Fierbe-le la foc mix timp de doua ore in apa plata, nu apa de la robinet.



La final, filtreaza supa obtinuta cu o sita si pune lichidul rezultat in frigider. Atunci cand consumi o portie de supa, incalzeste-o.



Datorita ingredientelor si a felului in care sunt preparate, acest fel de mancare intareste sistemul imunitar si este un inamic al cancerului. In plus, curata rinichii si este foarte eficienta in tratarea cancerului si a bolilor de ficat.